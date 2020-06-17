https://ria.ru/20200617/1573089138.html
В России более 5,2 тысячи военных вылечились от коронавируса за сутки
Более 5,2 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 79 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T20:39
2020-06-17T20:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Более 5,2 тысячи российских военных вылечились от коронавируса
, за сутки выздоровели 79 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ
.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 79 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5227 человек", - говорится в сообщении.
Также общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 599.
На 17 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1552 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 268 военных.
Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 673 человек.
В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.