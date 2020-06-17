Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573089138.html
В России более 5,2 тысячи военных вылечились от коронавируса за сутки
Более 5,2 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 79 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T20:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_beea1c7c87f0304901b3bff7e34a7dfa.jpg
https://ria.ru/20200617/1573078971.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_beea1c7c87f0304901b3bff7e34a7dfa.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_58c84f370935a2bd34e2f2c7a50ff63c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_014a5d2b029de6072af238a22e49738d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство обороны рф (минобороны рф), общество

В России более 5,2 тысячи военных вылечились от коронавируса за сутки

20:39 17.06.2020
356
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 5,2 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 79 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 79 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5227 человек", - говорится в сообщении.
Также общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 599.
На 17 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1552 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 268 военных.
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Вчера, 17:28Распространение нового коронавируса
Найден способ диагностики COVID-19 без тестов
Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 673 человек.
В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
812100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
Рекомендуем
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Через месяц число заболевших COVID-19 достигнет минимума, считает Попова
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
В России возросла доля бессимптомных носителей коронавируса
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
В Турции за сутки 1429 человек заболели COVID-19
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в Пекине
Сотрудники полиции производят задержания вовремя протеста в Нью-Йорке
Гатилов: расизм и полицейский произвол приняли в США системный характер
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Суд назначил дату прений сторон по делу Серебренникова
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Богданов назвал санкции США по Сирии нелегитимными
Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
Допрос Ефремова продолжался пять часов
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК в Саратове проверит сообщение о смерти ветерана после обследования
Медицинские работники Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского перед отправкой в регионы РФ для борьбы с коронавирусом
Попова назвала сроки появления готовой к испытаниям вакцины от COVID-19
Автомобили скорой помощи и полиции на улице Москвы
В Москве в коллекторе погиб рабочий
Американский ракетный эсминец USS Ross в порту Одессы
Американский эсминец вошел в Черное море
Американские флаги в Вашингтоне
Республиканцы в сенате США представили законопроект о реформе полиции
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
СМИ: в США испытают на людях лекарство от COVID-19 из крови коровы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:12Эксперт назвал пять рискованных способов сэкономить на автомобиле
07:09"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
05:06В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
Лента новостейМолния