В России более 5,2 тысячи военных вылечились от коронавируса за сутки

Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 5,2 тысячи российских военных вылечились от Более 5,2 тысячи российских военных вылечились от коронавируса , за сутки выздоровели 79 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ

"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 79 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5227 человек", - говорится в сообщении.

Также общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 599.

На 17 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1552 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 268 военных.

Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 673 человек.

В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.