Гатилов: расизм и полицейский произвол приняли в США системный характер

ЖЕНЕВА, 17 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Расизм, полицейский произвол и беззаконие давно приняли в США системный характер, нельзя забывать, к чему это может привести, если подобное отношение будет возведено в ранг политической доктрины, заявил постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
"Расизм, полицейский произвол и беззаконие давно приняли в США системный характер. На справедливую критику со стороны мирового сообщества в Вашингтоне закрывали глаза десятилетиями, а проблемы меж тем множились", - заявил он, выступая в среду в ходе срочных дебатов по вопросу о расово мотивированном полицейском насилии на 43-й сессии Совета ООН по правам человека.
Он напомнил, что Россия неоднократно привлекала внимание СПЧ и других международных правозащитных структур к факторам, которые привели к убийству полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.
России хорошо известно, к чему приводит расизм, возведенный в ранг политической доктрины. Мы помним уроки Второй мировой войны и попытки переписать ее историю. Бескомпромиссная борьба с современными формами расизма, включая такие уродливые, как неонацизм, должна стать приоритетом для мирового сообщества.
По его словам, США продолжают критиковать другие страны по правозащитным поводам, однако отказываются участвовать в большинстве основных международных договоров по правам человека и бойкотируют работу СПЧ ООН. И ситуация, сложившаяся сейчас в США, является грозным предупреждением.
"Насилие и вандализм в ходе протестов недопустимы и должны преследоваться по закону, но всего этого можно было бы избежать, построив недискриминационную модель общества, основанную на подлинном равенстве и уважении, где нет места шовинизму и расовой нетерпимости", - отметил он.