Гатилов: расизм и полицейский произвол приняли в США системный характер

России хорошо известно, к чему приводит расизм, возведенный в ранг политической доктрины. Мы помним уроки Второй мировой войны и попытки переписать ее историю. Бескомпромиссная борьба с современными формами расизма, включая такие уродливые, как неонацизм, должна стать приоритетом для мирового сообщества.

По его словам, США продолжают критиковать другие страны по правозащитным поводам, однако отказываются участвовать в большинстве основных международных договоров по правам человека и бойкотируют работу СПЧ ООН. И ситуация, сложившаяся сейчас в США, является грозным предупреждением.

"Насилие и вандализм в ходе протестов недопустимы и должны преследоваться по закону, но всего этого можно было бы избежать, построив недискриминационную модель общества, основанную на подлинном равенстве и уважении, где нет места шовинизму и расовой нетерпимости", - отметил он.