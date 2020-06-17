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Гатилов: расизм и полицейский произвол приняли в США системный характер
Расизм, полицейский произвол и беззаконие давно приняли в США системный характер, нельзя забывать, к чему это может привести, если подобное отношение будет... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T20:37
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, геннадий гатилов, оон, вашингтон (город), сша, в мире

Гатилов: расизм и полицейский произвол приняли в США системный характер

20:37 17.06.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкСотрудники полиции производят задержания вовремя протеста в Нью-Йорке
Сотрудники полиции производят задержания вовремя протеста в Нью-Йорке
© РИА Новости / Брайан Смит
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ЖЕНЕВА, 17 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Расизм, полицейский произвол и беззаконие давно приняли в США системный характер, нельзя забывать, к чему это может привести, если подобное отношение будет возведено в ранг политической доктрины, заявил постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
"Расизм, полицейский произвол и беззаконие давно приняли в США системный характер. На справедливую критику со стороны мирового сообщества в Вашингтоне закрывали глаза десятилетиями, а проблемы меж тем множились", - заявил он, выступая в среду в ходе срочных дебатов по вопросу о расово мотивированном полицейском насилии на 43-й сессии Совета ООН по правам человека.
Протестующие в Нью-Йорке
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Он напомнил, что Россия неоднократно привлекала внимание СПЧ и других международных правозащитных структур к факторам, которые привели к убийству полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

России хорошо известно, к чему приводит расизм, возведенный в ранг политической доктрины. Мы помним уроки Второй мировой войны и попытки переписать ее историю. Бескомпромиссная борьба с современными формами расизма, включая такие уродливые, как неонацизм, должна стать приоритетом для мирового сообщества.

Геннадий Гатилов отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в МИА Россия Сегодня
Геннадий Гатилов
постоянный представитель России при женевском отделении ООН
По его словам, США продолжают критиковать другие страны по правозащитным поводам, однако отказываются участвовать в большинстве основных международных договоров по правам человека и бойкотируют работу СПЧ ООН. И ситуация, сложившаяся сейчас в США, является грозным предупреждением.
"Насилие и вандализм в ходе протестов недопустимы и должны преследоваться по закону, но всего этого можно было бы избежать, построив недискриминационную модель общества, основанную на подлинном равенстве и уважении, где нет места шовинизму и расовой нетерпимости", - отметил он.
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16 июня, 19:04
Что-то пошло не так: деньги на борьбу с расизмом отдадут полиции?
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаГеннадий ГатиловООНВашингтон (город)СШАВ мире
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