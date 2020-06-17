Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573088889.html
СК в Саратове проверит сообщение о смерти ветерана после обследования
Следователи проводят проверку сообщения о смерти 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Митченко после прохождения профилактического... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T20:28
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1400x0_80_0_0_23d8afd74f3940e6f22a9ce3d2a8c003.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200510/1571237895.html
саратов
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1400x0_80_0_0_23d8afd74f3940e6f22a9ce3d2a8c003.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:0:1124:843_1400x0_80_0_0_f88b1ebb55811caebac29b23027097e1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:0:844:843_1400x0_80_0_0_2618f3325284d5517b5ea629bed77dee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия

СК в Саратове проверит сообщение о смерти ветерана после обследования

20:28 17.06.2020
417
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости. Следователи проводят проверку сообщения о смерти 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Митченко после прохождения профилактического обследования в саратовском областном госпитале для ветеранов войн, сообщило в среду областное управление СК РФ.
По предварительным данным, ветерана 14 мая госпитализировали в госпиталь для профилактического обследования, жалоб на здоровье у него не имелось, в конце мая его выписали, при этом забиравшие пациента родственники заметили симптомы перенесенного инсульта, хотя персонал медучреждения не сообщил им об этом и не принял должных мер к его своевременному оказанию помощи. Ветеран скончался 14 июня.
"Следователями СК проводится комплекс проверочных мероприятий… выполняются опросы персонала госпиталя, родственников ветерана, соседей по палате. Затребована медицинская документация для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления, было ли диагностировано заболевание и приняты ли меры к своевременному и полному оказанию необходимой медицинской помощи, были ли медицинским персоналом допущены какие-либо нарушения", - говорится в сообщении.
Следователи по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение, добавили в СК.
Сотрудник полиции
10 мая, 10:23
Омич забил ветерана ВОВ до смерти кухонным ножом, возбуждено дело
212330
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)СаратовПроисшествия
Рекомендуем
Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
Допрос Ефремова продолжался пять часов
Автомобили скорой помощи и полиции на улице Москвы
В Москве в коллекторе погиб рабочий
Американский ракетный эсминец USS Ross в порту Одессы
Американский эсминец вошел в Черное море
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Суд назначил дату прений сторон по делу Серебренникова
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Кировской области расследуют дело о нападении на полицейского
Виноградники в окрестностях Алушты в Крыму
В Госдуму внесли проект поправок к закону о виноградарстве
Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
Адвокат Ефремова заявил, что актер похудел на шесть килограммов
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Силы ПВО сопроводили два американских В-52Н над Тихим океаном
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК назвал причину ДТП с автобусом в Туле
Автомобиль Следственного комитета РФ
Источник рассказал о состоянии руководителя СУСК по Дагестану после ДТП
Кадр видео, опубликованного в Instagram Филиппа Киркорова
Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам
Актер Михаил Ефремов
Гришаева рассказала о "непростой работе" с Ефремовым
Начало карнавального сезона в Кельне, Германия
В Германии могут отменить традиционные ноябрьские карнавалы
Сотрудники полиции производят задержания вовремя протеста в Нью-Йорке
Гатилов: расизм и полицейский произвол приняли в США системный характер
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В России более 5,2 тысячи военных вылечились от коронавируса за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:12Эксперт назвал пять рискованных способов сэкономить на автомобиле
07:09"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
05:06В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
Лента новостейМолния