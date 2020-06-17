https://ria.ru/20200617/1573088889.html
СК в Саратове проверит сообщение о смерти ветерана после обследования
Следователи проводят проверку сообщения о смерти 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Митченко после прохождения профилактического... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T20:28
2020-06-17T20:28
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия
САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости.
Следователи проводят проверку сообщения о смерти 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Митченко после прохождения профилактического обследования в саратовском областном госпитале для ветеранов войн, сообщило в среду областное управление СК
РФ.
По предварительным данным, ветерана 14 мая госпитализировали в госпиталь для профилактического обследования, жалоб на здоровье у него не имелось, в конце мая его выписали, при этом забиравшие пациента родственники заметили симптомы перенесенного инсульта, хотя персонал медучреждения не сообщил им об этом и не принял должных мер к его своевременному оказанию помощи. Ветеран скончался 14 июня.
"Следователями СК проводится комплекс проверочных мероприятий… выполняются опросы персонала госпиталя, родственников ветерана, соседей по палате. Затребована медицинская документация для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления, было ли диагностировано заболевание и приняты ли меры к своевременному и полному оказанию необходимой медицинской помощи, были ли медицинским персоналом допущены какие-либо нарушения", - говорится в сообщении.
Следователи по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение, добавили в СК.