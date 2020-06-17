СК в Саратове проверит сообщение о смерти ветерана после обследования

По предварительным данным, ветерана 14 мая госпитализировали в госпиталь для профилактического обследования, жалоб на здоровье у него не имелось, в конце мая его выписали, при этом забиравшие пациента родственники заметили симптомы перенесенного инсульта, хотя персонал медучреждения не сообщил им об этом и не принял должных мер к его своевременному оказанию помощи. Ветеран скончался 14 июня.