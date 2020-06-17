Американский эсминец вошел в Черное море

"Семнадцатого июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО "Портер" (типа "Орли Берк") ВМС США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Южного военного округа выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями корабля.