https://ria.ru/20200617/1573088739.html
Американский эсминец вошел в Черное море
Эсминец ВМС США вошел в Черное море, силы Южного военного округа (ЮВО) контролируют действия корабля, сообщил национальный центр управления обороной Российской... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T20:23
2020-06-17T20:29
россия
черное море
южный военный округ
военно-морские силы сша
сша
в мире
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, южный военный округ, военно-морские силы сша, сша, в мире