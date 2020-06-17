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Американский эсминец вошел в Черное море
Эсминец ВМС США вошел в Черное море, силы Южного военного округа (ЮВО) контролируют действия корабля, сообщил национальный центр управления обороной Российской... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T20:29
россия
черное море
южный военный округ
военно-морские силы сша
сша
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россия, черное море, южный военный округ, военно-морские силы сша, сша, в мире

Американский эсминец вошел в Черное море

20:23 17.06.2020 (обновлено: 20:29 17.06.2020)
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© Фото : ВМС УкраиныАмериканский ракетный эсминец USS Ross в порту Одессы
Американский ракетный эсминец USS Ross в порту Одессы
© Фото : ВМС Украины
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Эсминец ВМС США вошел в Черное море, силы Южного военного округа (ЮВО) контролируют действия корабля, сообщил национальный центр управления обороной Российской Федерации.
"Семнадцатого июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО "Портер" (типа "Орли Берк") ВМС США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Южного военного округа выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями корабля.
Скриншот видео, где российские истребители сопровождают бомбардировщики B-1B США над Черным морем
3 июня, 12:39
Пилот прокомментировал инцидент с бомбардировщиком США над Черным морем
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РоссияЧерное мореЮжный военный округВоенно-морские силы СШАСШАВ мире
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