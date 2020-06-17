В Германии могут отменить традиционные ноябрьские карнавалы

В Германии все крупные мероприятия отменили до конца октября

В Германии все крупные мероприятия отменили до конца октября

Он добавил, что данный вопрос "будет обдумываться пошагово". Ранее Зедер сообщил, что власти Германии приняли решение до конца октября отменить все крупные мероприятия в стране.