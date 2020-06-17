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В Германии могут отменить традиционные ноябрьские карнавалы
Проведение традиционных карнавалов в Германии в ноябре под вопросом из-за COVID-19, это будет обсуждаться дополнительно, заявил на брифинге по итогам встречи с... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T20:21
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, маркус зедер, коронавирусы, ангела меркель, германия, австрия, бавария, в мире

В Германии могут отменить традиционные ноябрьские карнавалы

20:21 17.06.2020
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© AP Photo / Martin MeissnerНачало карнавального сезона в Кельне, Германия
Начало карнавального сезона в Кельне, Германия
© AP Photo / Martin Meissner
БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Проведение традиционных карнавалов в Германии в ноябре под вопросом из-за COVID-19, это будет обсуждаться дополнительно, заявил на брифинге по итогам встречи с коллегами из 15 федеральных земель Германии и канцлером Ангелой Меркель премьер-министр Баварии Маркус Зедер.
"Мы очень чувствительны в этом вопросе, так в ходе фашинг-карнавала (традиционная карнавальная неделя в Германии перед Великим постом - ред.) в Баварии через Австрию из ЕС происходило значительное развитие инфекции. После каникул будет вновь обсуждаться вопрос, что делать дальше. Но, к примеру, большинство убеждены, что карнавальные мероприятия в ноябре скорее под вопросом", - сказал Зедер.
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Он добавил, что данный вопрос "будет обдумываться пошагово". Ранее Зедер сообщил, что власти Германии приняли решение до конца октября отменить все крупные мероприятия в стране.
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