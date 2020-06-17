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В Госдуму внесли проект поправок к закону о виноградарстве
Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и председатель комитета нижней палаты парламента по аграрным вопросам Владимир Кашин внесли в Думу очередной проект поправок РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T20:21
россия
евразийский экономический союз
госдума рф
владимир кашин
алексей гордеев
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россия, евразийский экономический союз, госдума рф, владимир кашин, алексей гордеев, экономика

В Госдуму внесли проект поправок к закону о виноградарстве

20:21 17.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВиноградники в окрестностях Алушты в Крыму
Виноградники в окрестностях Алушты в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и председатель комитета нижней палаты парламента по аграрным вопросам Владимир Кашин внесли в Думу очередной проект поправок в закон о виноградарстве и виноделии, законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Законопроект зарегистрирован 17 июня, это третья версия поправок в закон о виноделии от Гордеева и Кашина. Они вносили поправки в начале и в конце марта, первую версию депутаты отозвали, вторая была возвращена авторам.
Новая версия не сильно отличается от предыдущих предложений: в частности, предлагается уточнить определение вина в законе о виноградарстве и виноделии и привести его в соответствие с другими нормативными актами, а понятие "вино с защищенным географическим указаниям" дополнить положением о том, что оно изготавливается из винограда, выращенного в границах не только виноградо-винодельческой зоны, но и определенного виноградо-винодельческого района.
Кроме того, авторы считают возможным не применять положения закона к обороту винодельческой продукции, выпущенной до его вступления в силу, а для виноматериалов, находящихся на выдержке - предусмотреть бессрочное хранения для дальнейшего использования в производстве. Ведение реестра виноградных насаждений и инвентаризацию предлагается отдать на региональный уровень, а ежегодную сдачу урожайных деклараций - перенести на 15 февраля, учитывая международную практику.
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В новом проекте содержится отзыв правительства, из-за отсутствия которого в том числе была отозвана предыдущая версия поправок. "Внесение указанных изменений потребует дополнительных расходов федерального бюджета. При этом в финансово-экономическом обосновании к законопроекту расчеты и обоснования, а также источники финансирования упомянутых мероприятий не указаны. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом высказанных замечаний", - говорится в заключении кабмина, представленном на новый законопроект.
Указывается, что дополнительных бюджетных расходов могут потребовать как однократная инвентаризация вина, виноматериала и винодельческой продукции, так и меры стимулирования производителей при использовании отечественного и импортного посадочного материала. Понятийный аппарат надо привести в соответствие с техрегламентом ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции" и синхронизировать с законодательством РФ для исключения дублирования с действующими видами госконтроля, говорится в заключении.
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РоссияЕвразийский экономический союзГосдума РФВладимир КашинАлексей ГордеевЭкономика
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