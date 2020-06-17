В Госдуму внесли проект поправок к закону о виноградарстве

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вице-спикер Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и председатель комитета нижней палаты парламента по аграрным вопросам Владимир Кашин внесли в Думу очередной проект поправок в закон о виноградарстве и виноделии, законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Законопроект зарегистрирован 17 июня, это третья версия поправок в закон о виноделии от Гордеева и Кашина. Они вносили поправки в начале и в конце марта, первую версию депутаты отозвали, вторая была возвращена авторам.

Новая версия не сильно отличается от предыдущих предложений: в частности, предлагается уточнить определение вина в законе о виноградарстве и виноделии и привести его в соответствие с другими нормативными актами, а понятие "вино с защищенным географическим указаниям" дополнить положением о том, что оно изготавливается из винограда, выращенного в границах не только виноградо-винодельческой зоны, но и определенного виноградо-винодельческого района.

Кроме того, авторы считают возможным не применять положения закона к обороту винодельческой продукции, выпущенной до его вступления в силу, а для виноматериалов, находящихся на выдержке - предусмотреть бессрочное хранения для дальнейшего использования в производстве. Ведение реестра виноградных насаждений и инвентаризацию предлагается отдать на региональный уровень, а ежегодную сдачу урожайных деклараций - перенести на 15 февраля, учитывая международную практику.

В новом проекте содержится отзыв правительства, из-за отсутствия которого в том числе была отозвана предыдущая версия поправок. "Внесение указанных изменений потребует дополнительных расходов федерального бюджета. При этом в финансово-экономическом обосновании к законопроекту расчеты и обоснования, а также источники финансирования упомянутых мероприятий не указаны. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом высказанных замечаний", - говорится в заключении кабмина, представленном на новый законопроект.