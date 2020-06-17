https://ria.ru/20200617/1573088440.html
Силы ПВО сопроводили два американских В-52Н над Тихим океаном
Силы ПВО 17 июня взяли на сопровождение два стратегических В-52Н ВВС США, которые выполняли полет над северо-восточной частью Тихого океана, сообщает Минобороны РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T20:15
2020-06-17T20:21
россия
тихий океан
ввс сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
в мире
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https://ria.ru/20200603/1572377463.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тихий океан, ввс сша, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, в мире