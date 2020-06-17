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Силы ПВО сопроводили два американских В-52Н над Тихим океаном
Силы ПВО 17 июня взяли на сопровождение два стратегических В-52Н ВВС США, которые выполняли полет над северо-восточной частью Тихого океана, сообщает Минобороны РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T20:21
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тихий океан
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353
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россия, тихий океан, ввс сша, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, в мире

Силы ПВО сопроводили два американских В-52Н над Тихим океаном

20:15 17.06.2020 (обновлено: 20:21 17.06.2020)
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© U.S. Air Force / Senior Airman Stuart BrightСтратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
© U.S. Air Force / Senior Airman Stuart Bright
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Силы ПВО 17 июня взяли на сопровождение два стратегических В-52Н ВВС США, которые выполняли полет над северо-восточной частью Тихого океана, сообщает Минобороны РФ.
"Семнадцатого июня 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства была обнаружена и взята на сопровождение пара стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые выполняли полет в воздушном пространстве над нейтральными водами северо-восточной части Тихого океана и к границам Российской Федерации не приближались", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полет выполнялся на расстоянии более 300 километров от границы Российской Федерации.
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РоссияТихий океанВВС СШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАВ мире
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