Силы ПВО сопроводили два американских В-52Н над Тихим океаном

"Семнадцатого июня 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства была обнаружена и взята на сопровождение пара стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые выполняли полет в воздушном пространстве над нейтральными водами северо-восточной части Тихого океана и к границам Российской Федерации не приближались", - говорится в сообщении.