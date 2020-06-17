В Азербайджане еще 329 человек заболели COVID-19

"В Азербайджане выявлено еще 329 случаев заражения коронавирусом, 127 человек вылечились. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 10991 факт заражения коронавирусной инфекцией. 6075 человек вылечились, 133 скончались, 4783 продолжают лечение в больницах особого режима, - говорится в релизе штаба.