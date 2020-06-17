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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573088411.html
В Азербайджане еще 329 человек заболели COVID-19
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 10991, за сутки инфекция выявлена еще у 329 человек, всего в стране умерли 133 человека РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T20:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
азербайджан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, азербайджан, в мире

В Азербайджане еще 329 человек заболели COVID-19

20:15 17.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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БАКУ, 17 июн - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 10991, за сутки инфекция выявлена еще у 329 человек, всего в стране умерли 133 человека с COVID-19, сообщает оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлено еще 329 случаев заражения коронавирусом, 127 человек вылечились. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 10991 факт заражения коронавирусной инфекцией. 6075 человек вылечились, 133 скончались, 4783 продолжают лечение в больницах особого режима, - говорится в релизе штаба.
Вакцина от коронавируса
Вчера, 08:00РИА Наука
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С начала пандемии проведено 397399 тестов на коронавирус, добавили в оперштабе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗАзербайджанВ мире
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