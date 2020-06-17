https://ria.ru/20200617/1573088370.html
В Кировской области расследуют дело о нападении на полицейского
Уголовное дело возбуждено в Кировской области после нападения во время одной из вечеринок на молодого человека, который оказался полицейским, сам сотрудник... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T20:11
2020-06-17T20:11
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
кировская область
происшествия
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кировская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), кировская область, происшествия
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено в Кировской области
после нападения во время одной из вечеринок на молодого человека, который оказался полицейским, сам сотрудник правоохранительных органов понёс дисциплинарное наказание, сообщили РИА Новости в УМВД РФ
по Кировской области.
По информации в соцсетях, в Кировской области во время одной из вечеринок несколько молодых людей (один из них – судимый) избили полицейского и грозили выстрелить в него из арбалета из-за того, что он работает в полиции.
"В настоящее время … возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "угроза убийством" в отношении гражданина, который угрожал. Также к административной ответственности за нанесение побоев уже привлечены два человека", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сам сотрудник правоохранительных органов, который оказался участником данного инцидента, уже привлечён к дисциплинарной ответственности за нарушение правил поведения, которые регламентированы для полицейских федеральным законом во внеслужебное время.
Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошёл ещё в апреле в одном из районов Кировской области.