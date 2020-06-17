В Кировской области расследуют дело о нападении на полицейского

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Уголовное дело возбуждено в Кировской области после нападения во время одной из вечеринок на молодого человека, который оказался полицейским, сам сотрудник правоохранительных органов понёс дисциплинарное наказание, сообщили РИА Новости в УМВД РФ по Кировской области.

По информации в соцсетях, в Кировской области во время одной из вечеринок несколько молодых людей (один из них – судимый) избили полицейского и грозили выстрелить в него из арбалета из-за того, что он работает в полиции.

"В настоящее время … возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "угроза убийством" в отношении гражданина, который угрожал. Также к административной ответственности за нанесение побоев уже привлечены два человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сам сотрудник правоохранительных органов, который оказался участником данного инцидента, уже привлечён к дисциплинарной ответственности за нарушение правил поведения, которые регламентированы для полицейских федеральным законом во внеслужебное время.