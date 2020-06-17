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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573088287.html
СМИ: в США испытают на людях лекарство от COVID-19 из крови коровы
Медицинская компания, базирующаяся в Южной Дакоте, готовится начать в следующем месяце испытания на людях лекарства от коронавируса, изготовленного из плазмы... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T20:08
распространение нового коронавируса
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, питтсбург, сша

СМИ: в США испытают на людях лекарство от COVID-19 из крови коровы

20:08 17.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Медицинская компания, базирующаяся в Южной Дакоте, готовится начать в следующем месяце испытания на людях лекарства от коронавируса, изготовленного из плазмы коров, сообщает газета New York Post.
Сообщается, что ученые из компании-разработчика биофармацевтических препаратов SAB Biotherapeutics вводили коровам неинфекционную часть вируса, который вызывает COVID-19, в результате чего организм коров вырабатывал природные антитела против инфекции.
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Ученые сообщают, что подопытные коровы были генетически модифицированы, чтобы частично иметь человеческую иммунную систему. Результаты тестов показывают, что вырабатываемые коровами антитела к COVID-19 в четыре раза более эффективны, чем у выздоровевших людей.
Ожидается, что полученный из плазмы коров препарат, получивший название SAB-185, будет испытан на людях в следующем месяце.
"Мы все еще находимся на ранней стадии оценки SAB-185, но предварительные результаты являются многообещающими", - заявил член Центра исследований вакцин при университете Питтсбурга Уильям Климстра, который принимал участие в исследовании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыПиттсбургСША
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