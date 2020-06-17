СМИ: в США испытают на людях лекарство от COVID-19 из крови коровы

Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Медицинская компания, базирующаяся в Южной Дакоте, готовится начать в следующем месяце испытания на людях лекарства от Медицинская компания, базирующаяся в Южной Дакоте, готовится начать в следующем месяце испытания на людях лекарства от коронавируса , изготовленного из плазмы коров, сообщает газета New York Post

Сообщается, что ученые из компании-разработчика биофармацевтических препаратов SAB Biotherapeutics вводили коровам неинфекционную часть вируса, который вызывает COVID-19, в результате чего организм коров вырабатывал природные антитела против инфекции.

Ученые сообщают, что подопытные коровы были генетически модифицированы, чтобы частично иметь человеческую иммунную систему. Результаты тестов показывают, что вырабатываемые коровами антитела к COVID-19 в четыре раза более эффективны, чем у выздоровевших людей.

Ожидается, что полученный из плазмы коров препарат, получивший название SAB-185, будет испытан на людях в следующем месяце.

"Мы все еще находимся на ранней стадии оценки SAB-185, но предварительные результаты являются многообещающими", - заявил член Центра исследований вакцин при университете Питтсбурга Уильям Климстра, который принимал участие в исследовании.