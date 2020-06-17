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В Германии решили открыть детские сады и школы после летних каникул
После летних каникул школы в ФРГ повсеместно заработают в стандартном режиме, заявил на брифинге по итогам встречи с коллегами из 15 федеральных земель Германии РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T20:02
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, маркус зедер, коронавирусы, ангела меркель, германия, бавария, в мире

В Германии решили открыть детские сады и школы после летних каникул

20:02 17.06.2020
855
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСемья с детьми гуляет на одной из улиц Бамберга, Германия
Семья с детьми гуляет на одной из улиц Бамберга, Германия
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. После летних каникул школы в ФРГ повсеместно заработают в стандартном режиме, заявил на брифинге по итогам встречи с коллегами из 15 федеральных земель Германии и канцлером Ангелой Меркель премьер-министр Баварии Маркус Зедер.
"Мы договорились сегодня о том, что после школьных каникул все попытаются восстановить стандартный режим работы в школах и детсадах, но это будет возможно только при соответствующим внимании населения и, например, педагогов", - сказал Зедер.
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Он добавил, что власти рассчитывают на "взаимную поддержку" граждан в этом вопросе, а также "в сохранении широких возможностей для тестирования в школах и садах" на коронавирус.
Школы и детские сады были закрыты в ФРГ, начиная с середины марта, в мае они возобновили частичную работу - дети переведены на посменную учебу, в школах введена неполная учебная неделя, в детских садах все еще действуют ограничения на посещение, чтобы ограничить число детей в группах.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Маркус ЗедерКоронавирусыАнгела МеркельГерманияБаварияВ мире
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