В Германии решили открыть детские сады и школы после летних каникул

Семья с детьми гуляет на одной из улиц Бамберга, Германия

БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. После летних каникул школы в ФРГ повсеместно заработают в стандартном режиме, заявил на брифинге по итогам встречи с коллегами из 15 федеральных земель Маркус Зедер. После летних каникул школы в ФРГ повсеместно заработают в стандартном режиме, заявил на брифинге по итогам встречи с коллегами из 15 федеральных земель Германии и канцлером Ангелой Меркель премьер-министр Баварии

"Мы договорились сегодня о том, что после школьных каникул все попытаются восстановить стандартный режим работы в школах и детсадах, но это будет возможно только при соответствующим внимании населения и, например, педагогов", - сказал Зедер.

Он добавил, что власти рассчитывают на "взаимную поддержку" граждан в этом вопросе, а также "в сохранении широких возможностей для тестирования в школах и садах" на коронавирус.

Школы и детские сады были закрыты в ФРГ, начиная с середины марта, в мае они возобновили частичную работу - дети переведены на посменную учебу, в школах введена неполная учебная неделя, в детских садах все еще действуют ограничения на посещение, чтобы ограничить число детей в группах.