В Саудовской Аравии одобрили дексаметазон для лечения COVID-19

"К протоколу лечения добавляется дексаметазон. Лекарство будет использоваться для пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких и нуждаются в кислородной поддержке в госпиталях и отделениях интенсивной терапии. Министерство постоянно отслеживает публикации по результатам последних исследований по лечению в мире и обновляет протокол лечения, добавляя лекарственные средства, имевшие положительный эффект при лечении", - отмечается в заявлении саудовского минздрава.