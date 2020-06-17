Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573088031.html
В Саудовской Аравии одобрили дексаметазон для лечения COVID-19
Министерство здравоохранения Саудовской Аравии одобрило использование препарата дексаметазон для лечения пациентов с COVID-19, сообщило в среду Саудовское... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:58
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
саудовская аравия
в мире
распространение нового коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_0:170:3153:1944_1400x0_80_0_0_a41704225b3f1db1f78009c5ad008ebd.jpg
https://ria.ru/20200617/1573087704.html
саудовская аравия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_0:170:3153:1944_1400x0_80_0_0_a41704225b3f1db1f78009c5ad008ebd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_212:0:2941:2047_1400x0_80_0_0_d3bee609bc6f9a6baf01b4103b6fe1bb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_553:0:2600:2047_1400x0_80_0_0_8fa0e548b2708d11ee4b0ee83dd46a36.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, саудовская аравия, в мире

В Саудовской Аравии одобрили дексаметазон для лечения COVID-19

19:58 17.06.2020
850
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
ДОХА, 17 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения Саудовской Аравии одобрило использование препарата дексаметазон для лечения пациентов с COVID-19, сообщило в среду Саудовское агентство новостей со ссылкой на заявление министерства.
Ранее ВОЗ назвала "научным прорывом" результаты клинических испытаний препарата дексаметазон. Согласно результатам проведенного в Оксфорде исследования, противовоспалительный препарат снижает риск смерти пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди пациентов, находящихся на кислородном лечении, - на 20%. Упаковка препарата в Британии стоит всего порядка пяти фунтов стерлингов. Правительство Великобритании во вторник одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19 и утверждает, что это первое в мире лекарство от коронавируса.
Здание Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Вчера, 19:49Распространение нового коронавируса
ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19
"К протоколу лечения добавляется дексаметазон. Лекарство будет использоваться для пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких и нуждаются в кислородной поддержке в госпиталях и отделениях интенсивной терапии. Министерство постоянно отслеживает публикации по результатам последних исследований по лечению в мире и обновляет протокол лечения, добавляя лекарственные средства, имевшие положительный эффект при лечении", - отмечается в заявлении саудовского минздрава.
Саудовская Аравия по-прежнему занимает первое место среди арабских стран по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом с более 141 тысячи случаев заболевания с начала пандемии, значительно обогнав находящийся на втором месте соседний Катар с 83 тысячами заболевших. Число выздоровевших, по данным на среду, в Саудовской Аравии составило 91 662 человека. От осложнений, связанных с коронавирусом, скончались 1091 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
510002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗСаудовская АравияВ мире
Рекомендуем
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Ученые раскрыли еще один механизм передачи коронавируса
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
В России возросла доля бессимптомных носителей коронавируса
Ефремова засняли на перекуре на допросе. Стоп-кадр видео
Ефремова засняли на улице
Конверт с налоговой декларацией
В России могут ввести налог для богатых
Здание Всемирной организации здравоохранения в Женеве
ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19
Актер Михаил Ефремов
Гришаева рассказала о "непростой работе" с Ефремовым
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в Пекине
Медицинские работники Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского перед отправкой в регионы РФ для борьбы с коронавирусом
Попова назвала сроки появления готовой к испытаниям вакцины от COVID-19
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Найден способ диагностики COVID-19 без тестов
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
СМИ: в США испытают на людях лекарство от COVID-19 из крови коровы
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Через месяц число заболевших COVID-19 достигнет минимума, считает Попова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД прокомментировал заявления генсека НАТО о войсках у границ альянса
Актёр Михаил Ефремов
Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи погибшего вступить в переговоры
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах
Кадр видео, опубликованного в Instagram Филиппа Киркорова
Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:09"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
05:06В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
05:03В Южной Корее за сутки зафиксировали 59 случаев COVID-19
Лента новостейМолния