Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200617/1573087996.html
Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам
Певец Филипп Киркоров прокомментировал сообщения о том, что ему поступают угрозы со стороны десантников из-за видео, где он предстал в образе бойца ВДВ. В... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T22:13
культура
россия
воздушно-десантные войска россии
филипп киркоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573052365_2:0:998:560_1400x0_80_0_0_b548f31a1229cc47332590fd26b9341f.jpg
https://ria.ru/20200614/1572907369.html
https://ria.ru/20200617/1573035006.html
В стране происходит беспредел . Почему Шаманова ещё не привлекли к ответственности?
173
,,Он сделал свою работу...'', а десантники сделают свою. Подкинут конечно работы ортопедам.
172
43
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573052365_2:0:998:560_1400x0_80_0_0_b548f31a1229cc47332590fd26b9341f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573052365_127:0:874:560_1400x0_80_0_0_3ab08c497aec95155538e19606a9d56b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573052365_220:0:780:560_1400x0_80_0_0_5fc55842fc22c5cb7fa5ec5ddc843091.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, воздушно-десантные войска россии, филипп киркоров

Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам

19:58 17.06.2020 (обновлено: 22:13 17.06.2020)
57989
© @fkirkorov / InstagramКадр видео, опубликованного в Instagram Филиппа Киркорова
Кадр видео, опубликованного в Instagram Филиппа Киркорова
© @fkirkorov / Instagram
Кадр видео, опубликованного в Instagram Филиппа Киркорова. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров прокомментировал сообщения о том, что ему поступают угрозы со стороны десантников из-за видео, где он предстал в образе бойца ВДВ. В интервью телеканалу "360" он заявил, что не боится этих заявлений.
Артист заявил, что, снявшись в ролике, он выполнил свою работу.
"Кто-то играет убийц, кто-то милиционеров. Я актер. Я исполнял свою роль", — сказал музыкант.
Певец Филипп Киркоров
14 июня, 12:35Культура
Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ
По его словам, он снялся в пародии на самого себя, а не на бойцов ВДВ. Киркоров отметил, что ролик имел своей целью показать, что певцу образ десантника не подходит. Он призвал предъявлять претензии режиссерам видео и организаторам съемок.
"Только люди без чувства юмора могли воспринять это как оскорбление. Все претензии не ко мне. При чем тут я?!" — возмутился Киркоров.
Артист добавил, что не слышал угроз в свой адрес, так как находится на самоизоляции с семьей.
"Я продолжаю сидеть дома со своими детьми, у нас продолжается закрытый режим, я никуда не выхожу. Не читаю, не слежу, полностью занимаюсь своей семьей", — заключил певец.
В видео для юмористического скетч-шоу Киркоров предстал в образе десантника, что вызвало недовольство бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова. Он назвал сюжет отвратительным и призвал артиста удалить видео "для своего же блага".
Ранее автор ролика Марюс Вайсберг заявил, что не хотел никого оскорбить. По его словам, Киркоров — просто артист, который играл роль, поэтому предъявлять претензии лично ему странно.
Позднее зампредседателя Центрального правления ветеранов Афганистана Владимир Кошелев пригрозил Филиппу Киркорову и назвал ролик святотатством.
Телеведущий Иван Ургант
Вчера, 01:43Культура
Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников
12399161642365
Обсудить 43
КультураРоссияВоздушно-десантные войска РоссииФилипп Киркоров
Популярные комментарии
В стране происходит беспредел . Почему Шаманова ещё не привлекли к ответственности?
17 июня, 20:15
freizdorf
386304122
,,Он сделал свою работу...'', а десантники сделают свою. Подкинут конечно работы ортопедам.
17 июня, 20:05
TTut_en
1072801432
Рекомендуем
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Ученые раскрыли еще один механизм передачи коронавируса
Актер Михаил Ефремов
Гришаева рассказала о "непростой работе" с Ефремовым
Диана Арбенина
Арбенина раскритиковала родных погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
Фотоснимок коронавируса
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым объяснил позицию по компенсации
Еда в самолете
Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Георгий Габуния
Габуния отказался извиняться за ругань в адрес Путина
Мужчина заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве
Цена бензина АИ-95 побила на бирже исторический рекорд
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Новый хозяин Трампа нашелся в неожиданном месте
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
НАТО усилит оборону из-за российских ракет
Ефремова засняли на перекуре на допросе. Стоп-кадр видео
Ефремова засняли на улице
Деньги в конверте
Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России
Актер Михаил Ефремов
Актер из "Бригады" призвал "отстать" от Ефремова
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Ветераны войны в Афганистане пригрозили Киркорову после ролика про ВДВ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:09"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
05:06В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
05:03В Южной Корее за сутки зафиксировали 59 случаев COVID-19
Лента новостейМолния