https://ria.ru/20200617/1573087996.html
Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам
Певец Филипп Киркоров прокомментировал сообщения о том, что ему поступают угрозы со стороны десантников из-за видео, где он предстал в образе бойца ВДВ. В... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:58
2020-06-17T22:13
культура
россия
воздушно-десантные войска россии
филипп киркоров
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https://ria.ru/20200614/1572907369.html
https://ria.ru/20200617/1573035006.html
freizdorf
В стране происходит беспредел . Почему Шаманова ещё не привлекли к ответственности?
173
Tut_en
,,Он сделал свою работу...'', а десантники сделают свою. Подкинут конечно работы ортопедам.
172
43
россия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воздушно-десантные войска россии, филипп киркоров
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Певец Филипп Киркоров
прокомментировал сообщения о том, что ему поступают угрозы со стороны десантников из-за видео, где он предстал в образе бойца ВДВ
. В интервью телеканалу "360
" он заявил, что не боится этих заявлений.
Артист заявил, что, снявшись в ролике, он выполнил свою работу.
"Кто-то играет убийц, кто-то милиционеров. Я актер. Я исполнял свою роль", — сказал музыкант.
По его словам, он снялся в пародии на самого себя, а не на бойцов ВДВ. Киркоров отметил, что ролик имел своей целью показать, что певцу образ десантника не подходит. Он призвал предъявлять претензии режиссерам видео и организаторам съемок.
"Только люди без чувства юмора могли воспринять это как оскорбление. Все претензии не ко мне. При чем тут я?!" — возмутился Киркоров.
Артист добавил, что не слышал угроз в свой адрес, так как находится на самоизоляции с семьей.
"Я продолжаю сидеть дома со своими детьми, у нас продолжается закрытый режим, я никуда не выхожу. Не читаю, не слежу, полностью занимаюсь своей семьей", — заключил певец.
В видео для юмористического скетч-шоу Киркоров предстал в образе десантника, что вызвало недовольство бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова
. Он назвал сюжет отвратительным и призвал артиста удалить видео "для своего же блага".
Ранее автор ролика Марюс Вайсберг заявил, что не хотел никого оскорбить. По его словам, Киркоров — просто артист, который играл роль, поэтому предъявлять претензии лично ему странно.
Позднее зампредседателя Центрального правления ветеранов Афганистана Владимир Кошелев пригрозил Филиппу Киркорову и назвал ролик святотатством.