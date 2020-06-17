Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Певец Певец Филипп Киркоров прокомментировал сообщения о том, что ему поступают угрозы со стороны десантников из-за видео, где он предстал в образе бойца ВДВ . В интервью телеканалу " 360 " он заявил, что не боится этих заявлений.

Артист заявил, что, снявшись в ролике, он выполнил свою работу.

"Кто-то играет убийц, кто-то милиционеров. Я актер. Я исполнял свою роль", — сказал музыкант.

По его словам, он снялся в пародии на самого себя, а не на бойцов ВДВ. Киркоров отметил, что ролик имел своей целью показать, что певцу образ десантника не подходит. Он призвал предъявлять претензии режиссерам видео и организаторам съемок.

"Только люди без чувства юмора могли воспринять это как оскорбление. Все претензии не ко мне. При чем тут я?!" — возмутился Киркоров.

Артист добавил, что не слышал угроз в свой адрес, так как находится на самоизоляции с семьей.

"Я продолжаю сидеть дома со своими детьми, у нас продолжается закрытый режим, я никуда не выхожу. Не читаю, не слежу, полностью занимаюсь своей семьей", — заключил певец.

В видео для юмористического скетч-шоу Киркоров предстал в образе десантника, что вызвало недовольство бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова . Он назвал сюжет отвратительным и призвал артиста удалить видео "для своего же блага".

Ранее автор ролика Марюс Вайсберг заявил, что не хотел никого оскорбить. По его словам, Киркоров — просто артист, который играл роль, поэтому предъявлять претензии лично ему странно.