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Россия никогда не обсуждала свою границу с Финляндией, заявила Захарова
Россия никогда не обсуждала с Финляндией свою границу, сформировавшуюся после Второй мировой войны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:58
юкка сеппинен
мауно койвисто
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид финляндии
михаил горбачев
финляндия
республика карелия
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россия
финляндия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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юкка сеппинен, мауно койвисто, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид финляндии, михаил горбачев, финляндия, республика карелия, в мире

Россия никогда не обсуждала свою границу с Финляндией, заявила Захарова

19:58 17.06.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия никогда не обсуждала с Финляндией свою границу, сформировавшуюся после Второй мировой войны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Территориальный вопрос в повестке дня российско-финляндских отношений не стоит. Тематика пересмотра линии границы по итогам Второй мировой войны в диалоге с финскими партнерами никогда не обсуждалась. Существующая граница между Россией и Финляндией закреплена действующими международно-правовыми актами, прежде всего – Мирным договором с Финляндией, подписанным в Париже 10 февраля 1947 года. Это – общая позиция российской и финской стороны, которая неоднократно подтверждалась на переговорах, в том числе на высшем уровне. Отсутствие разногласий подкрепляется тем фактом, что в 2017 году в городе Иматра (Финляндия) подписан Протокол между правительством РФ и правительством Финляндской Республики об описании прохождения российско-финляндской государственной границы", - заявила Захарова, ее цитирует сайт МИД РФ.
Бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен ранее заявил, что Советский Союз при Михаиле Горбачеве якобы был готов начать переговоры о передаче Карелии. Об этом сообщил портал iltalehti.fi, ссылаясь на новую книгу экс-дипломата. По утверждению Сеппинена, Финляндия имела шансы получить Карелию с конца 1980-х по начало 1990-х годов, однако президент Мауно Койвисто ими не воспользовался.
Михаил Сергеевич Горбачев
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Юкка СеппиненМауно КойвистоРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ФинляндииМихаил ГорбачевФинляндияРеспублика КарелияВ мире
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