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ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение снять гидроксихлорохин с испытаний лекарств для борьбы с COVID-19, заявила в среду на брифинге... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:49
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире

ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19

19:49 17.06.2020
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© REUTERS / Denis BalibouseЗдание Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© REUTERS / Denis Balibouse
ЖЕНЕВА, 17 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение снять гидроксихлорохин с испытаний лекарств для борьбы с COVID-19, заявила в среду на брифинге эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо.
"Заседание экспертной группы только что завершилось. Было принято решение прекратить использование гидроксихлорохина в рамках тестов солидарности", - сказала она.
По ее словам, решение было основано на трех параметрах, в том числе собственных данных ВОЗ о лекарстве и результатах тестов, проведенных в Великобритании. Эксперты ВОЗ уже запустили процесс остановки испытаний медикамента.
Ранее ВОЗ уже приостанавливала использование гидроксихлорохина в тестах солидарности лекарств для борьбы с COVID-19. После предварительных исследований лекарство вернули на испытания с указанием, что его тесты можно проводить только под наблюдением врачей.
Президент США Дональд Трамп после окончания брифинга
15 июня, 20:25Акценты
Американцы запретили "лекарство Трампа" от коронавирусаВ США больше нельзя использовать противомалярийные препараты хлорохин и гидроксихлорохин для лечения COVID-19. Второй из них принимал Дональд Трамп в качестве профилактики. А еще в этих лекарствах сомневалась ВОЗ, а потом перестала.
Американский медицинский регулятор FDA 15 июня также убрал препараты хлорохин и гидроксихлорохин из списка разрешенных для лечения COVID-19.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что принимает гидроксихлорохин в качестве профилактики от коронавируса. Однако ряд исследований не нашли пользы от применения этого препарата. Трамп критиковал результаты этих исследований.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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9 июня, 19:04
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