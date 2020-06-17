ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19

Американцы запретили "лекарство Трампа" от коронавируса В США больше нельзя использовать противомалярийные препараты хлорохин и гидроксихлорохин для лечения COVID-19. Второй из них принимал Дональд Трамп в качестве профилактики. А еще в этих лекарствах сомневалась ВОЗ, а потом перестала.