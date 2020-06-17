Глава Росрыболовства поручил оценить ущерб от разлива топлива в Норильске

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Росрыболовства Глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил провести экспедицию по течению реки Пясина для оценки последствий от разлива дизтоплива в Норильске для окружающей среды и водных биоресурсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства.

Руководитель ведомства 17 июня провел оперативное совещание, на котором была заслушана информация о результатах натурного обследования специалистами Росрыболовства зоны экологической катастрофы в Норильске. Обследование проводилось с 11 по 14 июня.

"Илья Шестаков дал поручение незамедлительно подготовить и провести экспедицию по всему течению реки Пясина до выхода в Карское море с целью получения максимально полной информации для определения окончательного ущерба, нанесенного окружающей среде и водным биоресурсам Норило-Пясинской системы", - сказали в ведомстве.

В ходе проведенного обследования был совершен вертолетный облет места аварии и последствий розлива. Росрыболовство указывает, что следы нефтепродуктов были визуально зафиксированы в реках Дылдыкан и Амбарная, а также по берегам озера Пясино. Сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) был проведен отбор гидробионических проб на 15 станциях в устье реки Амбарная и озере Пясино.

Кроме того, были проведены ихтиологические исследования: поставлены жаберные сети на реке Амбарная (до и после установки бонов). "В настоящее время результаты исследований переданы во ВНИРО для предварительного расчета ущерба, нанесенного водным биоресурсам. ВНИРО сформирован план научно-исследовательских работ для полноценной оценки нанесенного ущерба", - сообщили в Росрыболовстве.