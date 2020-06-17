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Глава Росрыболовства поручил оценить ущерб от разлива топлива в Норильске
Глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил провести экспедицию по течению реки Пясина для оценки последствий от разлива дизтоплива в Норильске для окружающей... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:44
разлив дизельного топлива в норильске
карское море
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, карское море, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

Глава Росрыболовства поручил оценить ущерб от разлива топлива в Норильске

19:44 17.06.2020
2018
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкИлья Шестаков
Илья Шестаков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Илья Шестаков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил провести экспедицию по течению реки Пясина для оценки последствий от разлива дизтоплива в Норильске для окружающей среды и водных биоресурсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства.
Руководитель ведомства 17 июня провел оперативное совещание, на котором была заслушана информация о результатах натурного обследования специалистами Росрыболовства зоны экологической катастрофы в Норильске. Обследование проводилось с 11 по 14 июня.
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"Илья Шестаков дал поручение незамедлительно подготовить и провести экспедицию по всему течению реки Пясина до выхода в Карское море с целью получения максимально полной информации для определения окончательного ущерба, нанесенного окружающей среде и водным биоресурсам Норило-Пясинской системы", - сказали в ведомстве.
В ходе проведенного обследования был совершен вертолетный облет места аварии и последствий розлива. Росрыболовство указывает, что следы нефтепродуктов были визуально зафиксированы в реках Дылдыкан и Амбарная, а также по берегам озера Пясино. Сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) был проведен отбор гидробионических проб на 15 станциях в устье реки Амбарная и озере Пясино.
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Кроме того, были проведены ихтиологические исследования: поставлены жаберные сети на реке Амбарная (до и после установки бонов). "В настоящее время результаты исследований переданы во ВНИРО для предварительного расчета ущерба, нанесенного водным биоресурсам. ВНИРО сформирован план научно-исследовательских работ для полноценной оценки нанесенного ущерба", - сообщили в Росрыболовстве.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеКарское мореИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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