ФСБ опровергла сообщения об участии в проверке монастыря на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Свердловской области не выезжали в Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, где служит отрицающий эпидемию коронавируса схиигумен Сергий (Николай Романов), сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ведомства.
Ранее местные СМИ писали, что сотрудники ФСБ и полиции приехали в монастырь после сообщений о том, что там по просьбе Сергия введено круглосуточное дежурство с привлечением казаков, а законная игуменья, монахиня Варвара (Крыгина), была фактически отстранена от управления монастырем. По данным ряда екатеринбургских СМИ, работающих на месте событий, к отцу Сергию на литургию, которые ему запрещены, приехал хоккеист клуба "Автомобилист" Павел Дацюк и участник "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов. В региональном главке МВД РИА Новости подтвердили, что выезжали в монастырь, но отметили, что нарушения общественного порядка не обнаружили.
"Сотрудники УФСБ России по Свердловской области не принимали участи в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря. Информация, распространяемая по данной тематике, является недостоверной", - сообщили в ведомстве.
Ранее Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия, который служил в Среднеуральском женском монастыре, права проповедовать. Это произошло, после того как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы", и призвал своих прихожан выходить на улицу. Несмотря на запрет, вскоре на YouTube появилось очередное выступление священника, в котором он вновь раскритиковал закрытие храмов "из-за псевдопандемии" коронавируса.
Из-за высказываний клирика на него также было заведено административное дело о распространении заведомо ложной информации, рассмотрение дела судом состоится 23 июня. В случае если вина схиигумена будет доказана, ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.