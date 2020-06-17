ФСБ опровергла сообщения об участии в проверке монастыря на Урале

Ранее Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия, который служил в Среднеуральском женском монастыре, права проповедовать. Это произошло, после того как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы", и призвал своих прихожан выходить на улицу. Несмотря на запрет, вскоре на YouTube появилось очередное выступление священника, в котором он вновь раскритиковал закрытие храмов "из-за псевдопандемии" коронавируса.