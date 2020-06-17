Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573087376.html
ФСБ опровергла сообщения об участии в проверке монастыря на Урале
Сотрудники УФСБ по Свердловской области не выезжали в Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, где служит отрицающий эпидемию коронавируса... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:40
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схиигумен сергий (николай романов)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
свердловская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573071456_0:205:3168:1986_1400x0_80_0_0_3ec778aed3af2c31371526b2d8a596e9.jpg
https://ria.ru/20200617/1573069271.html
ФСБ не имеет право вмешиваться в церковные дела.
37
Ох уж это Е-бург. То против храмов, то захватывают. Хорошо еще, что на "святое" пока не покушаются - Ельцин-центр и посольство США.
30
10
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573071456_0:205:3168:1986_1400x0_80_0_0_3ec778aed3af2c31371526b2d8a596e9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573071456_84:0:2815:2048_1400x0_80_0_0_75f6b874d173331609ef8b4b486231ab.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573071456_425:0:2473:2048_1400x0_80_0_0_1a38222862d9045b6bfcb86db8f4991d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схиигумен сергий (николай романов), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловская область, общество

ФСБ опровергла сообщения об участии в проверке монастыря на Урале

19:40 17.06.2020
19328
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВерующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Верующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Свердловской области не выезжали в Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, где служит отрицающий эпидемию коронавируса схиигумен Сергий (Николай Романов), сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ведомства.
Ранее местные СМИ писали, что сотрудники ФСБ и полиции приехали в монастырь после сообщений о том, что там по просьбе Сергия введено круглосуточное дежурство с привлечением казаков, а законная игуменья, монахиня Варвара (Крыгина), была фактически отстранена от управления монастырем. По данным ряда екатеринбургских СМИ, работающих на месте событий, к отцу Сергию на литургию, которые ему запрещены, приехал хоккеист клуба "Автомобилист" Павел Дацюк и участник "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов. В региональном главке МВД РИА Новости подтвердили, что выезжали в монастырь, но отметили, что нарушения общественного порядка не обнаружили.
"Сотрудники УФСБ России по Свердловской области не принимали участи в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря. Информация, распространяемая по данной тематике, является недостоверной", - сообщили в ведомстве.
Ранее Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия, который служил в Среднеуральском женском монастыре, права проповедовать. Это произошло, после того как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы", и призвал своих прихожан выходить на улицу. Несмотря на запрет, вскоре на YouTube появилось очередное выступление священника, в котором он вновь раскритиковал закрытие храмов "из-за псевдопандемии" коронавируса.
Из-за высказываний клирика на него также было заведено административное дело о распространении заведомо ложной информации, рассмотрение дела судом состоится 23 июня. В случае если вина схиигумена будет доказана, ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Вчера, 15:27Религия и мировоззрение
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
132913224
Обсудить 10
Ситуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСхиигумен Сергий (Николай Романов)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Свердловская областьОбщество
Популярные комментарии
ФСБ не имеет право вмешиваться в церковные дела.
17 июня, 20:57
ПСПетр Старовой
2642005
Ох уж это Е-бург. То против храмов, то захватывают. Хорошо еще, что на "святое" пока не покушаются - Ельцин-центр и посольство США.
17 июня, 20:16
Slava Black
14120004
Рекомендуем
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД прокомментировал заявления генсека НАТО о войсках у границ альянса
Новогоднее украшение центральных улиц Москвы
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
В России возросла доля бессимптомных носителей коронавируса
Конверт с налоговой декларацией
В России могут ввести налог для богатых
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Кировской области расследуют дело о нападении на полицейского
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан приветствует своих сторонников в Праге, Чехия. 27 января 2018
Президент Чехии не приедет на парад Победы в Москву
Последствия беспорядков на улице в Дижоне
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от "чеченской общины"
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Туле восемь человек пострадали в ДТП
Ефремова засняли на перекуре на допросе. Стоп-кадр видео
Ефремова засняли на улице
Российские рубли
Исследование: жителям мегаполисов хватает до 500 тысяч рублей на полгода
Кадр видео, опубликованного в Instagram Филиппа Киркорова
Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам
Актриса Кристен Стюарт
СМИ: Кристен Стюарт снимется в роли принцессы Дианы
Вакцина от коронавируса
Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило четыре миллиона
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме оценили идею ввести новое пособие для родителей-одиночек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:09"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
05:06В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
05:03В Южной Корее за сутки зафиксировали 59 случаев COVID-19
Лента новостейМолния