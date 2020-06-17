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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573087264.html
Ученые раскрыли еще один механизм передачи коронавируса
Китайские ученые объяснили механизм распространения коронавируса через уборные. Выводы исследователей опубликованы на сайте Phys.org. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
общество
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, китай, общество

Ученые раскрыли еще один механизм передачи коронавируса

19:38 17.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Китайские ученые объяснили механизм распространения коронавируса через уборные. Выводы исследователей опубликованы на сайте Phys.org.
Научная группа выяснила, что в туалете после смыва в воздух поднимается облако мельчайших частиц, в которых может содержаться живой SARS-CoV-2.
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Ученые провели серию компьютерных симуляций, которые показали, что когда вода стекает по одной стенке, она попадает и на противоположную, создавая воздушные вихри. Они продолжают разлетаться над чашей, распространяя мельчайшие капельки с зараженными частицами. Такое аэрозольное облако может подняться почти на метр и остается в воздухе более одной минуты.
Результаты моделирования свидетельствуют, что около 60% частиц с SARS-CoV-2 разносятся за пределы унитаза с двумя отверстиями для потоков воды.
Вероятность заражения коронавирусом подобным способом значительно возрастает, если туалетом пользуются несколько человек, например в квартире или в общественных уборных. В туалетных комнатах с двумя и более унитазами, подключенными к одной канализации, наблюдается максимальный риск распространения инфекции.
Чтобы обезопасить себя, нужно закрывать крышку унитаза во время слива, подчеркивают специалисты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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