Ученые раскрыли еще один механизм передачи коронавируса

Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Китайские ученые объяснили механизм распространения Китайские ученые объяснили механизм распространения коронавируса через уборные. Выводы исследователей опубликованы на сайте Phys.org

Научная группа выяснила, что в туалете после смыва в воздух поднимается облако мельчайших частиц, в которых может содержаться живой SARS-CoV-2.

Ученые провели серию компьютерных симуляций, которые показали, что когда вода стекает по одной стенке, она попадает и на противоположную, создавая воздушные вихри. Они продолжают разлетаться над чашей, распространяя мельчайшие капельки с зараженными частицами. Такое аэрозольное облако может подняться почти на метр и остается в воздухе более одной минуты.

Результаты моделирования свидетельствуют, что около 60% частиц с SARS-CoV-2 разносятся за пределы унитаза с двумя отверстиями для потоков воды.

Вероятность заражения коронавирусом подобным способом значительно возрастает, если туалетом пользуются несколько человек, например в квартире или в общественных уборных. В туалетных комнатах с двумя и более унитазами, подключенными к одной канализации, наблюдается максимальный риск распространения инфекции.

Чтобы обезопасить себя, нужно закрывать крышку унитаза во время слива, подчеркивают специалисты.