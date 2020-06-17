https://ria.ru/20200617/1573087001.html
В Израиле за сутки выявили около 300 случаев заболевания коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 288 с вечера вторника и составило к вечеру среды 19 783, один пациент с таким диагнозом... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:31
2020-06-17T19:31
распространение нового коронавируса
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, израиль, в мире