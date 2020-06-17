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Распространение нового коронавируса
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В Израиле за сутки выявили около 300 случаев заболевания коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 288 с вечера вторника и составило к вечеру среды 19 783, один пациент с таким диагнозом... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:31
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, израиль, в мире

В Израиле за сутки выявили около 300 случаев заболевания коронавирусом

19:31 17.06.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкЖенщина на велосипеде на одной из улиц Тель-Авива
Женщина на велосипеде на одной из улиц Тель-Авива
© РИА Новости / Амит Шааль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 288 с вечера вторника и составило к вечеру среды 19 783, один пациент с таким диагнозом скончался, количество смертей достигло 303, сообщило министерство здравоохранения страны.
По информации минздрава, сейчас в стране коронавирусом больны 3993 человека, 36 человек - в тяжелом состоянии, 29 из них нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.
При этом 15 487 пациентов выздоровели.
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИзраильВ мире
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