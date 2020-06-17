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В Госдепе рассказали о стратегическом диалоге между США и Францией
США и Франция провели в среду раунд стратегического диалога в виртуальном режиме и обсудили борьбу с коронавирусом, НАТО, трансатлантическое сотрудничество и... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:30
ближний восток
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РИА Новости
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353
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ближний восток, нато, франция, сша, в мире

В Госдепе рассказали о стратегическом диалоге между США и Францией

19:30 17.06.2020
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. США и Франция провели в среду раунд стратегического диалога в виртуальном режиме и обсудили борьбу с коронавирусом, НАТО, трансатлантическое сотрудничество и другие вопросы, говорится в сообщении госдепартамента.
"В обсуждении участвовали генеральный директор по вопросам политики и безопасности Филипп Эррера и заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл. Франция и Соединенные Штаты обсудили НАТО, трансатлантическое сотрудничество и европейскую безопасность, Китай, а также региональные вопросы на Ближнем Востоке и Африке, включая сотрудничество в борьбе с терроризмом в Сахеле", - сказано в документе.
Также стороны обсудили борьбу с пандемией коронавируса, добавили в госдепе.
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