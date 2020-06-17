https://ria.ru/20200617/1573086966.html
В Госдепе рассказали о стратегическом диалоге между США и Францией
США и Франция провели в среду раунд стратегического диалога в виртуальном режиме и обсудили борьбу с коронавирусом, НАТО, трансатлантическое сотрудничество и... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:30
2020-06-17T19:30
ближний восток
нато
франция
сша
в мире
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https://cdn25.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_199:396:3463:2232_1400x0_80_0_0_79138c2771c75cdabc2ff1a5f9074535.jpg
https://ria.ru/20200415/1570084121.html
ближний восток
франция
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_199:396:3463:2232_1400x0_80_0_0_79138c2771c75cdabc2ff1a5f9074535.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, нато, франция, сша, в мире