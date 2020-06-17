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Ефремова засняли на улице
Устроившего пьяное ДТП актера Михаила Ефремова засняли на перекуре в перерыве во время допроса. Ролик опубликовал телеканал "360". РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:28
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
общество
происшествия
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573085950_0:0:1852:1041_1400x0_80_0_0_b225fbd617b6f087acf09a14ba53de6a.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, общество, происшествия

Ефремова засняли на улице

19:25 17.06.2020 (обновлено: 19:28 17.06.2020)
15628
© Фото : Телеканал 360Ефремова засняли на перекуре на допросе. Стоп-кадр видео
Ефремова засняли на перекуре на допросе. Стоп-кадр видео
© Фото : Телеканал 360
Ефремова засняли на перекуре на допросе. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Устроившего пьяное ДТП актера Михаила Ефремова засняли на перекуре в перерыве во время допроса. Ролик опубликовал телеканал "360".
Ранее днем артиста привезли на очередной допрос по делу о смертельном ДТП. Телеканал "360" опубликовал кадры, на которых видно, как актер вышел на короткую прогулку во время следственных действий.
Ефремов вышел из здания, прошел до беседки вместе с некой женщиной, после чего оба закурили. И актер, и его спутница были в темных очках. На других кадрах видно, как артист в сопровождении трех человек проходил по прилегающий к зданию Следственного комитета территории.
В прошлый понедельник на Смоленской площади в центре Москвы Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем своего внедорожника, пересек двойную сплошную, выехал на встречку и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем последнего был 57-летний курьер Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского, где через несколько часов он скончался.
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Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии
После первого допроса Ефремова отпустили домой под подписку о невыезде. Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней ему грозит до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Позднее суд отправил Ефремова под домашний арест.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
И что? Вы на него охоту ещё объявите...
17 июня, 20:34
галина волох ( Морозова )
1000009
Сажать!
17 июня, 20:13
ppet.g6
1000000
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