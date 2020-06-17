https://ria.ru/20200617/1573086661.html
Ефремова засняли на улице
Устроившего пьяное ДТП актера Михаила Ефремова засняли на перекуре в перерыве во время допроса. Ролик опубликовал телеканал "360". РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:25
2020-06-17T19:28
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
общество
происшествия
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Устроившего пьяное ДТП актера Михаила Ефремова
засняли на перекуре в перерыве во время допроса. Ролик опубликовал телеканал "360
".
Ранее днем артиста привезли на очередной допрос по делу о смертельном ДТП. Телеканал "360" опубликовал кадры, на которых видно, как актер вышел на короткую прогулку во время следственных действий.
Ефремов вышел из здания, прошел до беседки вместе с некой женщиной, после чего оба закурили. И актер, и его спутница были в темных очках. На других кадрах видно, как артист в сопровождении трех человек проходил по прилегающий к зданию Следственного комитета территории.
В прошлый понедельник на Смоленской площади в центре Москвы
Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем своего внедорожника, пересек двойную сплошную, выехал на встречку и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем последнего был 57-летний курьер Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского, где через несколько часов он скончался.
После первого допроса Ефремова отпустили домой под подписку о невыезде. Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней ему грозит до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Позднее суд отправил Ефремова под домашний арест.