Ефремова засняли на улице

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Устроившего пьяное ДТП актера Устроившего пьяное ДТП актера Михаила Ефремова засняли на перекуре в перерыве во время допроса. Ролик опубликовал телеканал " 360 ".

Ранее днем артиста привезли на очередной допрос по делу о смертельном ДТП. Телеканал "360" опубликовал кадры, на которых видно, как актер вышел на короткую прогулку во время следственных действий.

Ефремов вышел из здания, прошел до беседки вместе с некой женщиной, после чего оба закурили. И актер, и его спутница были в темных очках. На других кадрах видно, как артист в сопровождении трех человек проходил по прилегающий к зданию Следственного комитета территории.

В прошлый понедельник на Смоленской площади в центре Москвы Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем своего внедорожника, пересек двойную сплошную, выехал на встречку и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем последнего был 57-летний курьер Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского, где через несколько часов он скончался.