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В Германии все крупные мероприятия отменили до конца октября
Крупные мероприятия в ФРГ будут отменены до конца октября из-за коронавируса, заявил на брифинге по итогам встречи с коллегами из 15 федеральных земель Германии РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T20:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, германия, бавария, в мире

В Германии все крупные мероприятия отменили до конца октября

19:23 17.06.2020 (обновлено: 20:09 17.06.2020)
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© РИА Новости / Николай ФиляковИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
© РИА Новости / Николай Филяков
БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Крупные мероприятия в ФРГ будут отменены до конца октября из-за коронавируса, заявил на брифинге по итогам встречи с коллегами из 15 федеральных земель Германии и канцлером Ангелой Меркель премьер-министр Баварии Маркус Зедер.
"В отношении больших мероприятий мы еще раз четко заявили о том, что запрет продлится по октябрь, особенно в тех случаях, если шансов проследить последствия нет, как, например, во время семейных праздников, участников которых можно установить", - сказал Зедер, добавив, что осенью власти вновь намерены обсудить этот вопрос в преддверии сезона карнавала в ФРГ.
"Лично я очень осторожен в этом вопросе, но посмотрим позже", - добавил он.
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Ранее власти ФРГ сообщали о том, что крупные мероприятия в ФРГ численностью свыше тысячи человек будут отменены до конца августа в связи с пандемией коронавируса. В этом связи в ФРГ уже отменены крупные ежегодные промышленные выставки, музыкальные акции, а также пивной фестиваль "Октоберфест" в Баварии.
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