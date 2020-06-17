В Германии все крупные мероприятия отменили до конца октября

"В отношении больших мероприятий мы еще раз четко заявили о том, что запрет продлится по октябрь, особенно в тех случаях, если шансов проследить последствия нет, как, например, во время семейных праздников, участников которых можно установить", - сказал Зедер, добавив, что осенью власти вновь намерены обсудить этот вопрос в преддверии сезона карнавала в ФРГ.