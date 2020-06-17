https://ria.ru/20200617/1573086533.html
В Германии все крупные мероприятия отменили до конца октября
Крупные мероприятия в ФРГ будут отменены до конца октября из-за коронавируса, заявил на брифинге по итогам встречи с коллегами из 15 федеральных земель Германии РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:23
2020-06-17T20:09
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, германия, бавария, в мире
БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости.
Крупные мероприятия в ФРГ будут отменены до конца октября из-за коронавируса, заявил на брифинге по итогам встречи с коллегами из 15 федеральных земель Германии
и канцлером Ангелой Меркель
премьер-министр Баварии Маркус Зедер
.
"В отношении больших мероприятий мы еще раз четко заявили о том, что запрет продлится по октябрь, особенно в тех случаях, если шансов проследить последствия нет, как, например, во время семейных праздников, участников которых можно установить", - сказал Зедер, добавив, что осенью власти вновь намерены обсудить этот вопрос в преддверии сезона карнавала в ФРГ.
"Лично я очень осторожен в этом вопросе, но посмотрим позже", - добавил он.
Ранее власти ФРГ сообщали о том, что крупные мероприятия в ФРГ численностью свыше тысячи человек будут отменены до конца августа в связи с пандемией коронавируса. В этом связи в ФРГ уже отменены крупные ежегодные промышленные выставки, музыкальные акции, а также пивной фестиваль "Октоберфест" в Баварии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.