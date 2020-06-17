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Онлайн-конференция о работе врачей в период пандемии
19 июня в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Врачи в новой реальности: работа в период пандемии", приуроченную ко Дню медицинского работника, который отмечается 21 июня.
2020-06-17T19:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1573086276.jpg?1592410711
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о работе врачей в период пандемии

19:18 17.06.2020
14
19 июня в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Врачи в новой реальности: работа в период пандемии", приуроченную ко Дню медицинского работника, который отмечается 21 июня.
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Участники:
- доцент кафедры факультетской терапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Антон РОДИОНОВ;
- реаниматолог Мэтт МОРГАН (Великобритания);
- врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог Валерий НОВОСЕЛОВ;
- кандидат биологических наук, руководитель группы профессиональной медицинской литературы Ольга ШЕСТОВА;
- популяризатор науки, автор медицинских книг Ольга КАШУБИНА.

За последние несколько месяцев медики столкнулись с угрозой, существенно повлиявшей на их работу и жизнь. В условиях пандемии они не только работали в "красной зоне", борясь за жизни пациентов, но и продолжали делиться своими знаниями и наблюдениями через книги. Участники мероприятия ответят на вопросы о работе медицинского персонала в современных условиях и представят свои новые книги.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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