Онлайн-конференция о работе врачей в период пандемии

- доцент кафедры факультетской терапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Антон РОДИОНОВ;- реаниматолог Мэтт МОРГАН (Великобритания);- врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог Валерий НОВОСЕЛОВ;- кандидат биологических наук, руководитель группы профессиональной медицинской литературы Ольга ШЕСТОВА;- популяризатор науки, автор медицинских книг Ольга КАШУБИНА.За последние несколько месяцев медики столкнулись с угрозой, существенно повлиявшей на их работу и жизнь. В условиях пандемии они не только работали в "красной зоне", борясь за жизни пациентов, но и продолжали делиться своими знаниями и наблюдениями через книги. Участники мероприятия ответят на вопросы о работе медицинского персонала в современных условиях и представят свои новые книги.