Онлайн-конференция о работе врачей в период пандемии

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Участники:
- доцент кафедры факультетской терапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Антон РОДИОНОВ;
- реаниматолог Мэтт МОРГАН (Великобритания);
- врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог Валерий НОВОСЕЛОВ;
- кандидат биологических наук, руководитель группы профессиональной медицинской литературы Ольга ШЕСТОВА;
- популяризатор науки, автор медицинских книг Ольга КАШУБИНА.
За последние несколько месяцев медики столкнулись с угрозой, существенно повлиявшей на их работу и жизнь. В условиях пандемии они не только работали в "красной зоне", борясь за жизни пациентов, но и продолжали делиться своими знаниями и наблюдениями через книги. Участники мероприятия ответят на вопросы о работе медицинского персонала в современных условиях и представят свои новые книги.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- доцент кафедры факультетской терапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Антон РОДИОНОВ;
- реаниматолог Мэтт МОРГАН (Великобритания);
- врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог Валерий НОВОСЕЛОВ;
- кандидат биологических наук, руководитель группы профессиональной медицинской литературы Ольга ШЕСТОВА;
- популяризатор науки, автор медицинских книг Ольга КАШУБИНА.
За последние несколько месяцев медики столкнулись с угрозой, существенно повлиявшей на их работу и жизнь. В условиях пандемии они не только работали в "красной зоне", борясь за жизни пациентов, но и продолжали делиться своими знаниями и наблюдениями через книги. Участники мероприятия ответят на вопросы о работе медицинского персонала в современных условиях и представят свои новые книги.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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