ООН призвала Индию и Китай проявить максимальную сдержанность

"Мы ясно дали понять, что мы обеспокоены сообщениями о насилии и гибели на линии фактического контроля. И мы призываем обе стороны проявить максимальную сдержанность", - сказал Хак.

По его словам, в ООН также с удовлетворением отметили сообщения о том, что оба государства взаимодействуют в целях деэскалации ситуации.