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ООН призвала Индию и Китай проявить максимальную сдержанность
ООН призывает Индию и Китай проявить максимальную сдержанность, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:36
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353
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ООН призвала Индию и Китай проявить максимальную сдержанность

19:18 17.06.2020 (обновлено: 19:36 17.06.2020)
396
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
ООН, 17 июн – РИА Новости. ООН призывает Индию и Китай проявить максимальную сдержанность, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
"Мы ясно дали понять, что мы обеспокоены сообщениями о насилии и гибели на линии фактического контроля. И мы призываем обе стороны проявить максимальную сдержанность", - сказал Хак.
По его словам, в ООН также с удовлетворением отметили сообщения о том, что оба государства взаимодействуют в целях деэскалации ситуации.
Инцидент между китайскими и индийскими военными произошел вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. По версии китайских военных, вечером 15 июня в районе реки Галван на границе индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, были раненые и убитые. МИД Китая выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе.
МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Вчера, 19:20
Евросоюз призвал Китай и Индию к деэскалации конфликта на границе
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Фархан ХакМИД ИндииМИД КНРКитайООНИндияВ мире
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