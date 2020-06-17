Власти Кубани объяснили резкий рост числа жителей, занимающихся спортом

"За пять лет количество систематически занимающихся физкультурой и спортом жителей Кубани выросло более чем на 600 тысяч. Увлекаются спортом и занимаются им профессионально 2 миллиона 745 тысяч человек – это 52,5% от всех жителей края", - говорится в сообщении.