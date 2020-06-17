https://ria.ru/20200617/1573086018.html
Власти Кубани объяснили резкий рост числа жителей, занимающихся спортом
Более 52% от общего числа жителей Краснодарского края на сегодняшний день увлекаются спортом и занимаются им профессионально, в 2015 году этот показатель... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:15
2020-06-17T19:15
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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вениамин кондратьев, краснодарский край, общество
КРАСНОДАР, 17 июн - РИА Новости.
Более 52% от общего числа жителей Краснодарского края
на сегодняшний день увлекаются спортом и занимаются им профессионально, в 2015 году этот показатель составлял 39%, его увеличению способствовало создание условий для развития массового спорта и спорта шаговой доступности в регионе, сообщают краевые власти.
"За пять лет количество систематически занимающихся физкультурой и спортом жителей Кубани выросло более чем на 600 тысяч. Увлекаются спортом и занимаются им профессионально 2 миллиона 745 тысяч человек – это 52,5% от всех жителей края", - говорится в сообщении.
Как уточнили в региональном профильном министерстве, в 2015 году эта цифра составляла 2 миллиона 113 тысяч, что равнялось чуть более 39% населения края.
"Создание условий для развития массового спорта и спорта шаговой доступности в регионе ведется по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева
. В крае началось массовое строительство многофункциональных площадок, стадионов, малобюджетных спорткомплексов, центров единоборств. Только в этом году одномоментно строится и ремонтируется 57 спортивных объектов", - уточнили в ведомстве.
Кроме того, рост числа активно занимающихся физкультурой жителей края связан и с реализацией регионального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Согласно поставленной президентом задаче, в 2024 году доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, должна составлять 55%.