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Краснодарский край
https://ria.ru/20200617/1573086018.html
Власти Кубани объяснили резкий рост числа жителей, занимающихся спортом
Более 52% от общего числа жителей Краснодарского края на сегодняшний день увлекаются спортом и занимаются им профессионально, в 2015 году этот показатель... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:15
краснодарский край
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353
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вениамин кондратьев, краснодарский край, общество

Власти Кубани объяснили резкий рост числа жителей, занимающихся спортом

19:15 17.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЖенщина с ребенком проходит мимо спортивной площадки в Капотне
Женщина с ребенком проходит мимо спортивной площадки в Капотне
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
КРАСНОДАР, 17 июн - РИА Новости. Более 52% от общего числа жителей Краснодарского края на сегодняшний день увлекаются спортом и занимаются им профессионально, в 2015 году этот показатель составлял 39%, его увеличению способствовало создание условий для развития массового спорта и спорта шаговой доступности в регионе, сообщают краевые власти.
"За пять лет количество систематически занимающихся физкультурой и спортом жителей Кубани выросло более чем на 600 тысяч. Увлекаются спортом и занимаются им профессионально 2 миллиона 745 тысяч человек – это 52,5% от всех жителей края", - говорится в сообщении.
Как уточнили в региональном профильном министерстве, в 2015 году эта цифра составляла 2 миллиона 113 тысяч, что равнялось чуть более 39% населения края.
"Создание условий для развития массового спорта и спорта шаговой доступности в регионе ведется по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева. В крае началось массовое строительство многофункциональных площадок, стадионов, малобюджетных спорткомплексов, центров единоборств. Только в этом году одномоментно строится и ремонтируется 57 спортивных объектов", - уточнили в ведомстве.
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Кроме того, рост числа активно занимающихся физкультурой жителей края связан и с реализацией регионального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Согласно поставленной президентом задаче, в 2024 году доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, должна составлять 55%.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайОбщество
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