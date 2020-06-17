https://ria.ru/20200617/1573085696.html
Меркель призвали ответить на санкции США против "Северного потока — 2"
Комитет бундестага ФРГ по энергетике призвал правительство ФРГ подготовить предложения со стороны Германии и ЕС в ответ на санкции США против "Северного потока... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:09
2020-06-17T19:09
клаус эрнст
северный поток — 2
германия
сша
в мире
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2
германия
сша
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
клаус эрнст, северный поток — 2, германия, сша, в мире