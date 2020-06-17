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Меркель призвали ответить на санкции США против "Северного потока — 2"
Комитет бундестага ФРГ по энергетике призвал правительство ФРГ подготовить предложения со стороны Германии и ЕС в ответ на санкции США против "Северного потока... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:09
клаус эрнст
северный поток — 2
германия
сша
в мире
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353
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клаус эрнст, северный поток — 2, германия, сша, в мире

Меркель призвали ответить на санкции США против "Северного потока — 2"

19:09 17.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
© РИА Новости / Михаил Голенков
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БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Комитет бундестага ФРГ по энергетике призвал правительство ФРГ подготовить предложения со стороны Германии и ЕС в ответ на санкции США против "Северного потока — 2", говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания комитета.
"На своем 78-м заседании сегодня комитет по экономике и энергетике под председательством Клауса Эрнста (левые) подробно обсудил вопрос об угрозе экстерриториальных санкций со стороны Соединенных Штатов в отношении проекта трубопровода "Северный поток — 2". На общефракционном уровне было выражено единодушное мнение, что такие экстерриториальные санкции не совместимы с международным правом и не могут быть приняты", - говорится в заявлении.
"Федеральному правительству предложено подготовить и представить предложения для соответствующего четкого ответа от Германии и Европейского союза", - отмечается в заявлении.
Председатель партии Левые Клаус Эрнст
16 июня, 12:55
В Германии призвали не лепетать в ответ на санкции США
186145022
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Клаус ЭрнстСеверный поток — 2ГерманияСШАВ мире
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