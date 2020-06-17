"Единая Россия" призвала упростить оформление турвиз для иностранцев

"Но, очевидно, что уже пришло время вернуться к этому предложению с учетом того, что тема туризма в постпандемической ситуации приобретает особую актуальность. Мы также готовы с ФОИВами, заинтересованными ведомствами эту тему отработать и выйти на согласованное решение … Отработать эту тему и, Дмитрий Анатольевич, предложить вам окончательное решение этого вопроса", - сказал он на онлайн-совещании председателя партии Дмитрия Медведева о мерах по развитию внутреннего туризма и поддержке туристической отрасли.