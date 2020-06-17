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"Единая Россия" призвала упростить оформление турвиз для иностранцев
Партия "Единая Россия" вместе с заинтересованными ведомствами готова отработать тему упрощения оформления туристических виз для иностранцев и предложить... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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россия, новости - туризм, единая россия, андрей турчак, в мире

"Единая Россия" призвала упростить оформление турвиз для иностранцев

19:01 17.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПлощадка проведения XV Съезда партии "Единая Россия"
Площадка проведения XV Съезда партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Партия "Единая Россия" вместе с заинтересованными ведомствами готова отработать тему упрощения оформления туристических виз для иностранцев и предложить окончательное решение вопроса, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Секретарь генсовета ЕР отметил, что предложения по упрощению порядка и процедуры оформления туристических виз для иностранных туристов обсуждаются уже давно.
"Но, очевидно, что уже пришло время вернуться к этому предложению с учетом того, что тема туризма в постпандемической ситуации приобретает особую актуальность. Мы также готовы с ФОИВами, заинтересованными ведомствами эту тему отработать и выйти на согласованное решение … Отработать эту тему и, Дмитрий Анатольевич, предложить вам окончательное решение этого вопроса", - сказал он на онлайн-совещании председателя партии Дмитрия Медведева о мерах по развитию внутреннего туризма и поддержке туристической отрасли.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время совещания в режиме видеоконференции
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