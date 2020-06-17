В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

"В регионе зарегистрированы 125 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 36 контактных лиц, 86 - с неустановленным источником заражения, трое прибывших с других территорий с симптомами ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 83, с признаками ОРВИ - 21, с бессимптомным течением - 21", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.