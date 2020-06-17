В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости. Две трети от 125 выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число зараженных этой инфекцией приблизилось к 5 тысячам, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в регионе умерли 39 пациентов с COVID-19.
"В регионе зарегистрированы 125 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 36 контактных лиц, 86 - с неустановленным источником заражения, трое прибывших с других территорий с симптомами ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 83, с признаками ОРВИ - 21, с бессимптомным течением - 21", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что среди новых заболевших коронавирусом есть двое детей. Основное число новых случаев инфекции (56) выявили в Саратове, 25 - в Балашовском, по шесть - в Новоузенском и Ртищевском, пять - в Балаковском, по три - в Красноармейском, Татищевском и Энгельсском, по два - в Аткарском, Краснопартизанском, Озинском, Ровенском, Советском и Федоровском, по одному - в Балтайском, Духовницком, Ершовском, Перелюбском, Питерском и Саратовском районах области.
"Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 4982 человека. Выздоровели с начала эпидемии 2317 человек, за сутки - 113", - уточняется в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.