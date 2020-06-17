В Туле восемь человек пострадали в ДТП

По его словам, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали восемь человек. Обстоятельства происшествия выясняются.

По данным представителя УМВД по Тульской области, микроавтобус Hyundai ехал из Тулы в пригород. Собеседник не уточнил число пострадавших, но отметил, что у них травмы, не угрожающие жизни.