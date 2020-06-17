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В Туле восемь человек пострадали в ДТП
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста в Туле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T23:36
тула
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
тула, происшествия

В Туле восемь человек пострадали в ДТП

18:57 17.06.2020 (обновлено: 23:36 17.06.2020)
6325
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста в Туле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На Алексинском шоссе, напротив дома № 24, маршрутный автобус наехал на опору железнодорожного моста", — сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали восемь человек. Обстоятельства происшествия выясняются.
По данным представителя УМВД по Тульской области, микроавтобус Hyundai ехал из Тулы в пригород. Собеседник не уточнил число пострадавших, но отметил, что у них травмы, не угрожающие жизни.
Инспектор дорожно-патрульной службы
Вчера, 15:08
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