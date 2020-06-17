https://ria.ru/20200617/1573084904.html
В Туле восемь человек пострадали в ДТП
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста в Туле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:57
2020-06-17T23:36
тула
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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тула, происшествия
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста в Туле
, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На Алексинском шоссе, напротив дома № 24, маршрутный автобус наехал на опору железнодорожного моста", — сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали восемь человек. Обстоятельства происшествия выясняются.
По данным представителя УМВД по Тульской области, микроавтобус Hyundai ехал из Тулы в пригород. Собеседник не уточнил число пострадавших, но отметил, что у них травмы, не угрожающие жизни.