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Мишустин поздравил Боронова с назначением на пост премьера Киргизии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил Кубатбека Боронова с назначением на пост премьер-министра Киргизии, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:55
2020-06-17T18:55
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кубатбек боронов
михаил мишустин
киргизия
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, кубатбек боронов, михаил мишустин, киргизия, политика
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
поздравил Кубатбека Боронова
с назначением на пост премьер-министра Киргизии
, сообщает пресс-служба кабмина.
"От имени правительства РФ и от себя лично поздравляю Вас с назначением на пост премьер-министра Киргизской Республики", - говорится в тексте послания.
Он отметил, что Россию и Киргизию связывают дружественные, партнерские и союзнические отношения. Между странами успешно развивается торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Также реализуются перспективные проекты в энергетике, промышленности и высоких технологиях.
Убежден, что дальнейшему укреплению двусторонних связей будет способствовать проведение в 2020 году "перекрестных" Годов России в Киргизии и Киргизии в России.
Михаил Мишустин
председатель правительства России
Он подчеркнул важность дальнейшего наращивания сотрудничества по правительственной линии, а также расширения интеграционного взаимодействия в рамках ЕАЭС
и СНГ
.
Мишустин пожелал новому премьеру крепкого здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности.
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