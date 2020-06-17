Мишустин поздравил Боронова с назначением на пост премьера Киргизии

"От имени правительства РФ и от себя лично поздравляю Вас с назначением на пост премьер-министра Киргизской Республики", - говорится в тексте послания.

Он отметил, что Россию и Киргизию связывают дружественные, партнерские и союзнические отношения. Между странами успешно развивается торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Также реализуются перспективные проекты в энергетике, промышленности и высоких технологиях.