Ростуризм готов поддержать и субсидировать программу детского туризма

"Мы впервые в этом году вместе с Русским географическим обществом рассчитываем запустить отдельную программу по поддержке детского туризма и готовы будем просубсидировать часть стоимости этих поездок", — сказала она.

Догузова напомнила, что туризм вошел отдельным блоком в национальный план по восстановлению экономики, а этот блок состоит из двух частей.

"Первый — это меры, которые посвящены поддержке отрасли во время кризиса, максимально плавному выходу из него, запуску туристического сезона. Второй — рассчитан на более долгосрочную перспективу и направлен на то, чтобы системно и долгосрочно развивать туризм и делать его конкурентоспособнее", — уточнила руководитель Ростуризма.