https://ria.ru/20200617/1573084553.html
Ростуризм готов поддержать и субсидировать программу детского туризма
Федеральное агентство по туризму выражает готовность совместно с Русским географическим обществом запустить отдельную программу поддержки детского туризма и... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T20:02
2020-06-17T20:02
туризм
зарина догузова
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
русское географическое общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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зарина догузова, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), русское географическое общество
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму выражает готовность совместно с Русским географическим обществом запустить отдельную программу поддержки детского туризма и участвовать в субсидировании поездок юных россиян, заявила руководитель ведомства Зарина Догузова.
"Мы впервые в этом году вместе с Русским географическим обществом рассчитываем запустить отдельную программу по поддержке детского туризма и готовы будем просубсидировать часть стоимости этих поездок", — сказала она.
Догузова напомнила, что туризм вошел отдельным блоком в национальный план по восстановлению экономики, а этот блок состоит из двух частей.
"Первый — это меры, которые посвящены поддержке отрасли во время кризиса, максимально плавному выходу из него, запуску туристического сезона. Второй — рассчитан на более долгосрочную перспективу и направлен на то, чтобы системно и долгосрочно развивать туризм и делать его конкурентоспособнее", — уточнила руководитель Ростуризма.