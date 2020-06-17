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Президент Чехии не приедет на парад Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не сможет приехать на парад Победы в Москву 24 июня из-за действующих мер по борьбе с коронавирусом, страну будет представлять посол РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:04
75 лет великой победы
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
парад победы
милош земан
чехия
в мире
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https://ria.ru/20200616/1573021939.html
Ну и не надо.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, парад победы, милош земан, чехия, в мире

Президент Чехии не приедет на парад Победы в Москву

18:50 17.06.2020 (обновлено: 19:04 17.06.2020)
3023
© AP Photo / Petr David JosekДействующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан приветствует своих сторонников в Праге, Чехия. 27 января 2018
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан приветствует своих сторонников в Праге, Чехия. 27 января 2018
© AP Photo / Petr David Josek
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан не сможет приехать на парад Победы в Москву 24 июня из-за действующих мер по борьбе с коронавирусом, страну будет представлять посол Витезслав Пивонька, сообщили РИА Новости в посольстве Чехии в Москве.
"Мы только что получили информацию из канцелярии президента Чешской Республики, что ввиду действующих мер по борьбе с коронавирусом организация визита президента Милоша Земана в Москву на торжества, приуроченные к 75-й годовщине Победы, не представляется возможной. Президент Земан глубоко сожалеет об этом и поручил послу Чешской Республики в Москве Витезславу Пивоньке принять участие в параде Победы вместо него", - сообщили в пресс-службе дипмиссии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
16 июня, 18:30Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве
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75 лет Великой ПобедыКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыПарад ПобедыМилош ЗеманЧехияВ мире
Популярные комментарии
Ну и не надо.
17 июня, 18:52
kkwlinat
1700001
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