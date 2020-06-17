Президент Чехии не приедет на парад Победы в Москву

"Мы только что получили информацию из канцелярии президента Чешской Республики, что ввиду действующих мер по борьбе с коронавирусом организация визита президента Милоша Земана в Москву на торжества, приуроченные к 75-й годовщине Победы, не представляется возможной. Президент Земан глубоко сожалеет об этом и поручил послу Чешской Республики в Москве Витезславу Пивоньке принять участие в параде Победы вместо него", - сообщили в пресс-службе дипмиссии.