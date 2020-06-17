https://ria.ru/20200617/1573084313.html
Президент Чехии не приедет на парад Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не сможет приехать на парад Победы в Москву 24 июня из-за действующих мер по борьбе с коронавирусом, страну будет представлять посол РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:50
2020-06-17T19:04
75 лет великой победы
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
парад победы
милош земан
чехия
в мире
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https://ria.ru/20200616/1573021939.html
6
россия
чехия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151345/94/1513459410_0:38:3193:1834_1400x0_80_0_0_5d2185c9865424bb4081c7977a335a5e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, парад победы, милош земан, чехия, в мире