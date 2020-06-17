Более 76 тысяч детей зачислили в подмосковные школы

Первоклассники на уроке в День знаний

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Более 76 тысяч детей зачислили в первые классы в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.

"Сейчас запись в школы ведется по территориальному признаку, но уже с 1 июля детей можно будет записать в любое учреждение, если в нем останутся свободные места", – пояснила Ирина Каклюгина.

Она также добавила, что из-за ограничения очного посещения школ в регионе оригиналы заявлений принимают по предварительной записи.

"Мы держим на контроле вопрос с подачей заявлений, важно, чтобы у родителей не возникало сложностей, хотя процедура довольно быстрая и понятная. Подать заявление можно через портал госуслуг, а после прохождения электронной процедуры родителям необходимо представить в школу оригиналы документов", – уточнила министр.