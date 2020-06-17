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Новости Подмосковья
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Более 76 тысяч детей зачислили в подмосковные школы
Более 76 тысяч детей зачислили в первые классы в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:45
новости подмосковья
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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министерство образования московской области, московская область (подмосковье)

Более 76 тысяч детей зачислили в подмосковные школы

18:45 17.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПервоклассники на уроке в День знаний
Первоклассники на уроке в День знаний
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Более 76 тысяч детей зачислили в первые классы в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.

"Сейчас запись в школы ведется по территориальному признаку, но уже с 1 июля детей можно будет записать в любое учреждение, если в нем останутся свободные места", – пояснила Ирина Каклюгина.

Она также добавила, что из-за ограничения очного посещения школ в регионе оригиналы заявлений принимают по предварительной записи.
"Мы держим на контроле вопрос с подачей заявлений, важно, чтобы у родителей не возникало сложностей, хотя процедура довольно быстрая и понятная. Подать заявление можно через портал госуслуг, а после прохождения электронной процедуры родителям необходимо представить в школу оригиналы документов", – уточнила министр.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайтах школ, а также можно задать все интересующие вопросы, позвонив в образовательное учреждение.
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