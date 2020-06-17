https://ria.ru/20200617/1573084080.html
Более 76 тысяч детей зачислили в подмосковные школы
Более 76 тысяч детей зачислили в первые классы в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:45
2020-06-17T18:45
новости подмосковья
министерство образования московской области
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155614/10/1556141029_0:164:1500:1008_1400x0_80_0_0_aa61fbe9443ac57e17539c6a865a2f34.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155614/10/1556141029_0:164:1500:1008_1400x0_80_0_0_aa61fbe9443ac57e17539c6a865a2f34.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155614/10/1556141029_0:0:1452:1088_1400x0_80_0_0_fe7e44535f84caa7d303e021a3d9af0e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155614/10/1556141029_0:0:1088:1088_1400x0_80_0_0_ce85a21337acde763e8e1c0a1b15b20d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство образования московской области, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Более 76 тысяч детей зачислили в первые классы в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.
"Сейчас запись в школы ведется по территориальному признаку, но уже с 1 июля детей можно будет записать в любое учреждение, если в нем останутся свободные места", – пояснила Ирина Каклюгина.
Она также добавила, что из-за ограничения очного посещения школ в регионе оригиналы заявлений принимают по предварительной записи.
"Мы держим на контроле вопрос с подачей заявлений, важно, чтобы у родителей не возникало сложностей, хотя процедура довольно быстрая и понятная. Подать заявление можно через портал госуслуг, а после прохождения электронной процедуры родителям необходимо представить в школу оригиналы документов", – уточнила министр.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайтах школ, а также можно задать все интересующие вопросы, позвонив в образовательное учреждение.