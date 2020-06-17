Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573084036.html
Новак назвал действия США против "Северного потока – 2" протекционизмом
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что не знает, смогут ли санкции США заблокировать "Северный поток 2", считает такие действия протекционизмом и... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:45
тед круз (сенатор от штата техас)
северный поток — 2
балтийское море
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
сша
украина
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156271/79/1562717957_0:0:3073:1728_1400x0_80_0_0_6b751c84a5305a01d25c54bba1ae6735.jpg
https://ria.ru/20200616/1573009206.html
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
2
балтийское море
сша
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156271/79/1562717957_0:0:3073:1728_1400x0_80_0_0_6b751c84a5305a01d25c54bba1ae6735.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156271/79/1562717957_134:0:2863:2047_1400x0_80_0_0_d3eca5b5758dfbbb9852e3c4719e330b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156271/79/1562717957_591:153:2485:2047_1400x0_80_0_0_debddc4ec10c88fab8b3abad8889eebb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тед круз (сенатор от штата техас), северный поток — 2, балтийское море, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, сша, украина, экономика

Новак назвал действия США против "Северного потока – 2" протекционизмом

18:45 17.06.2020
554
© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток - 2"
Строительство трубопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что не знает, смогут ли санкции США заблокировать "Северный поток 2", считает такие действия протекционизмом и вмешательством в дела суверенных стран.
"Я не знаю, может это заблокировать проект или нет, я могу лишь высказать свое мнение, что это, на мой взгляд, чистой воды протекционизм и вмешательство в дела других суверенных государств", - сказал Новак агентству Блумберг в ответ на вопрос, могут ли санкции США заблокировать проект "Северный поток 2".
Он подчеркнул, что это коммерческий проект, в котором участвуют европейские компании для диверсификации маршрутов поставок, снижения затрат и перехода на низкоуглеродное сырье.
"На мой взгляд, такие крупные бизнес-проекты ... их строительство не должно координироваться со стороны третьих стран", - заявил Новак, отметив, что проект "Северный поток 2" соответствует нормам европейского законодательства.
Строительство газопровода Северный поток-2
16 июня, 15:43
В Uniper назвали санкции США по "Северному потоку — 2" неправомерными
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
В начале июня в сенат США был внесен новый законопроект о санкциях против "Северного потока 2". Он предлагает вводить санкции против страховщиков судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
1671011
Обсудить 2
Тед Круз (сенатор от штата Техас)Северный поток — 2Балтийское мореМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакСШАУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Меркель призвали ответить на санкции США против "Северного потока — 2"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД прокомментировал заявления генсека НАТО о войсках у границ альянса
Ефремова засняли на перекуре на допросе. Стоп-кадр видео
Ефремова засняли на улице
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан приветствует своих сторонников в Праге, Чехия. 27 января 2018
Президент Чехии не приедет на парад Победы в Москву
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
НАТО усилит оборону из-за российских ракет
Мужчина заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве
Цена бензина АИ-95 побила на бирже исторический рекорд
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак назвал комфортную для России цену на нефть
Кадр видео, опубликованного в Instagram Филиппа Киркорова
Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили намерение Японии отказаться от американских комплексов ПРО
Президент Сирии Башар Асад с супругой Асмой Асад
США ввели санкции против супруги и сестры Асада
Ситуация у здания Белгазпромбанка
В Белоруссии заблокировали счет избирательного фонда Бабарико
Здание Министерства иностранных дел в Москве
Россия начала печатать для Йемена новые банкноты
Американский ракетный эсминец USS Ross в порту Одессы
Американский эсминец вошел в Черное море
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Россия никогда не обсуждала свою границу с Финляндией, заявила Захарова
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали введение США новых санкций против Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
05:06В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
05:03В Южной Корее за сутки зафиксировали 59 случаев COVID-19
04:58Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров с вооружением
Лента новостейМолния