Новак назвал действия США против "Северного потока – 2" протекционизмом

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что не знает, смогут ли санкции США заблокировать "Северный поток 2", считает такие действия протекционизмом и вмешательством в дела суверенных стран.
"Я не знаю, может это заблокировать проект или нет, я могу лишь высказать свое мнение, что это, на мой взгляд, чистой воды протекционизм и вмешательство в дела других суверенных государств", - сказал Новак агентству Блумберг в ответ на вопрос, могут ли санкции США заблокировать проект "Северный поток 2".
Он подчеркнул, что это коммерческий проект, в котором участвуют европейские компании для диверсификации маршрутов поставок, снижения затрат и перехода на низкоуглеродное сырье.
"На мой взгляд, такие крупные бизнес-проекты ... их строительство не должно координироваться со стороны третьих стран", - заявил Новак, отметив, что проект "Северный поток 2" соответствует нормам европейского законодательства.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
В начале июня в сенат США был внесен новый законопроект о санкциях против "Северного потока 2". Он предлагает вводить санкции против страховщиков судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"