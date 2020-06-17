Новак назвал действия США против "Северного потока – 2" протекционизмом

Он подчеркнул, что это коммерческий проект, в котором участвуют европейские компании для диверсификации маршрутов поставок, снижения затрат и перехода на низкоуглеродное сырье.

"На мой взгляд, такие крупные бизнес-проекты ... их строительство не должно координироваться со стороны третьих стран", - заявил Новак, отметив, что проект "Северный поток 2" соответствует нормам европейского законодательства.