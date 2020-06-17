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Туризм
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"Единая Россия" к осени готова представить поправки к закону о туризме
Партия "Единая Россия" готова к осенней сессии парламента подготовить и представить свои предложения и поправки в федеральный закон о туризме, сообщил секретарь РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:44
туризм
россия
новости - туризм
дмитрий медведев
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
единая россия
андрей турчак
общество
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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россия, новости - туризм, дмитрий медведев, федеральное агентство по туризму (ростуризм), единая россия, андрей турчак, общество

"Единая Россия" к осени готова представить поправки к закону о туризме

18:44 17.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" готова к осенней сессии парламента подготовить и представить свои предложения и поправки в федеральный закон о туризме, сообщил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак на онлайн-совещании с председателем партии Дмитрием Медведевым по развитию внутреннего туризма.
"Что касается тех предложений, которые сегодня прозвучали, включая и законодательные инициативы, Дмитрий Анатольевич, по вашему поручению мы готовы их отработать, отработать вместе с Ростуризмом, правительством Российской Федерации, экспертным сообществом. Но самое главное - отработать их с регионами. И это касается, в первую очередь, темы 132-го федерального закона ("Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"), которая сегодня звучала. Действительно, многие его составляющие уже устарели, прошло много лет и мы готовы с Ростуризмом, правительством его переработать и представить уже на осенней сессии свои предложения по поправкам", - сказал Турчак.
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ТуризмРоссияНовости - ТуризмДмитрий МедведевФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Единая РоссияАндрей ТурчакОбщество
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