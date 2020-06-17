"Единая Россия" к осени готова представить поправки к закону о туризме

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" готова к осенней сессии парламента подготовить и представить свои предложения и поправки в федеральный закон о туризме, сообщил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак на онлайн-совещании с председателем партии Дмитрием Медведевым по развитию внутреннего туризма.
"Что касается тех предложений, которые сегодня прозвучали, включая и законодательные инициативы, Дмитрий Анатольевич, по вашему поручению мы готовы их отработать, отработать вместе с Ростуризмом, правительством Российской Федерации, экспертным сообществом. Но самое главное - отработать их с регионами. И это касается, в первую очередь, темы 132-го федерального закона ("Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"), которая сегодня звучала. Действительно, многие его составляющие уже устарели, прошло много лет и мы готовы с Ростуризмом, правительством его переработать и представить уже на осенней сессии свои предложения по поправкам", - сказал Турчак.