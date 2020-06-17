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В МИД прокомментировали введение США новых санкций против Сирии
Вступивший в силу в США закон "О защите гражданского населения Сирии", так называемый "Акт Цезаря", бьет по простому населению этой страны, заявил департамент... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:41
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асма асад, дональд трамп, башар асад, сирия, оон, вашингтон (город), сша, в мире

В МИД прокомментировали введение США новых санкций против Сирии

18:41 17.06.2020
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вступивший в силу в США закон "О защите гражданского населения Сирии", так называемый "Акт Цезаря", бьет по простому населению этой страны, заявил департамент информации и печати МИД РФ.
США ранее ввели санкции против 14 человек, в том числе супруги президента Сирии Башара Асада Асмы Асад и его сестры Бушры Асад, а также 21 организации.
Вашингтоне вполне отдают себе отчет в том, что действующие несколько лет односторонние санкции США, к которым сегодня добавятся новые рестрикции, во многом спровоцировали девальвацию сирийской лиры и скачок цен на топливо, продукты питания и товары первой необходимости. В результате тысячи простых сирийцев, по свидетельству представителей специализированных гуманитарных агентств ООН, оказались буквально на грани выживания", - говорится в комментарии.
В министерстве резюмировали, что "Акт Цезаря", который на словах направлен на "защиту гражданского населения", на деле бьёт по обычным сирийцам.
Президент США Дональд Трамп подписал закон, который также стал известен как "Цезарь", в конце 2019 года. Данный закон вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Вчера, 17:25Война в Сирии
Эксперт оценил введение США новых санкций против Сирии
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Асма АсадДональд ТрампБашар АсадСирияООНВашингтон (город)СШАВ мире
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