Медведев призвал переработать законодательство в сфере туризма

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Законодательство РФ в сфере туризма было сориентировано на выездной отдых, а не на внутренний, ситуация изменилась и законы нужно переработать, считает лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Очевидно, наше законодательство было сориентировано на выездной туризм, въездной и практически никак не был сориентирован на внутренний... Ситуация изменилась и необходимо закон переработать", - сказал Медведев в ходе совещания по развитию внутреннего туризма, которое прошло в онлайн-формате.
Медведев заявил о необходимости беспрецедентных мер поддержки для туристической отрасли ввиду ситуации с распространением коронавируса. Он также выразил надежду, что туристический сезон в России сложится нормально.
"Лето точно стартовало. Это даже видно по градуснику. Надо, чтобы туристический сезон нормально сложился, несмотря на все те проблемы, которые существуют", - добавил он.
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