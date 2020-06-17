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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573083667.html
Медведев призвал переработать законодательство в сфере туризма
Законодательство РФ в сфере туризма было сориентировано на выездной отдых, а не на внутренний, ситуация изменилась и законы нужно переработать, считает лидер... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:39
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
новости - туризм
дмитрий медведев
единая россия
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_0:140:2977:1815_1400x0_80_0_0_410c5f7575ccb2d33b319b319e9ea377.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм, дмитрий медведев, единая россия, общество

Медведев призвал переработать законодательство в сфере туризма

18:39 17.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время совещания в режиме видеоконференции
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время совещания в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Законодательство РФ в сфере туризма было сориентировано на выездной отдых, а не на внутренний, ситуация изменилась и законы нужно переработать, считает лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Очевидно, наше законодательство было сориентировано на выездной туризм, въездной и практически никак не был сориентирован на внутренний... Ситуация изменилась и необходимо закон переработать", - сказал Медведев в ходе совещания по развитию внутреннего туризма, которое прошло в онлайн-формате.
Медведев заявил о необходимости беспрецедентных мер поддержки для туристической отрасли ввиду ситуации с распространением коронавируса. Он также выразил надежду, что туристический сезон в России сложится нормально.
"Лето точно стартовало. Это даже видно по градуснику. Надо, чтобы туристический сезон нормально сложился, несмотря на все те проблемы, которые существуют", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Вчера, 17:38Туризм
Медведев: пандемия может стать стимулом для развития туризма в России
4210019
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - ТуризмДмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
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