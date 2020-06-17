Медведев призвал переработать законодательство в сфере туризма

"Очевидно, наше законодательство было сориентировано на выездной туризм, въездной и практически никак не был сориентирован на внутренний... Ситуация изменилась и необходимо закон переработать", - сказал Медведев в ходе совещания по развитию внутреннего туризма, которое прошло в онлайн-формате.