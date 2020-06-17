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Эксперт оценил сроки второго уровня реагирования на ЧС в Пекине
Власти Пекина сохранят второй уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения и соответствующие ограничительные меры как минимум на... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:39
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коронавирус covid-19, коронавирусы, чжэцзян, хэбэй, пекин, в мире

Эксперт оценил сроки второго уровня реагирования на ЧС в Пекине

18:39 17.06.2020
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© AP Photo / Andy WongМедицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Власти Пекина сохранят второй уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения и соответствующие ограничительные меры как минимум на две-четыре недели, заявил руководитель научно-исследовательского центра медицинских реформ при Китайском народном университете Ван Хуфэн.
"По предварительной оценке, меры профилактики и контроля эпидемии второго уровня (реагирования на ЧС - ред.) сохранятся по меньшей мере на две-четыре недели", - рассказал эксперт в интервью газете "Цзянькан шибао" ("Здоровье").
Он пояснил, что если ситуацию удастся стабилизировать через две недели, то понадобятся еще две недели, чтобы ее окончательно наладить.
"Поскольку обычно инкубационный период коронавируса не превышает двух недель, а наиболее продолжительный составляет приблизительно 30 дней, то через две недели можно будет заново оценить ситуацию. В настоящий момент в условиях, когда риски еще на устранены, всем следует защищаться в меру свои возможностей", - сказал Ван Хуфэн.
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В городе вновь введены ограничительные меры профилактического характера, школы переведены на дистанционное обучение, закрыты культурно-развлекательные мероприятия, бассейны, спортзалы на цокольных этажах, запрещены спортивные соревнования, а также мероприятия с участием более 100 человек. Кварталы с высоким уровнем эпидемиологической угрозы закрыты на карантин.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЧжэцзянХэбэйПекинВ мире
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