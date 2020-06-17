Эксперт оценил сроки второго уровня реагирования на ЧС в Пекине

Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"

© AP Photo / Andy Wong Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"

ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Власти Власти Пекина сохранят второй уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения и соответствующие ограничительные меры как минимум на две-четыре недели, заявил руководитель научно-исследовательского центра медицинских реформ при Китайском народном университете Ван Хуфэн.

"По предварительной оценке, меры профилактики и контроля эпидемии второго уровня (реагирования на ЧС - ред.) сохранятся по меньшей мере на две-четыре недели", - рассказал эксперт в интервью газете "Цзянькан шибао" ("Здоровье").

Он пояснил, что если ситуацию удастся стабилизировать через две недели, то понадобятся еще две недели, чтобы ее окончательно наладить.

"Поскольку обычно инкубационный период коронавируса не превышает двух недель, а наиболее продолжительный составляет приблизительно 30 дней, то через две недели можно будет заново оценить ситуацию. В настоящий момент в условиях, когда риски еще на устранены, всем следует защищаться в меру свои возможностей", - сказал Ван Хуфэн.

Ранее в Пекине вновь повысили до второго уровень реагирования на ЧС в связи с новой вспышкой COVID-19 на оптовом рынке "Синьфади". По данным на утро среды, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 37 новых случаев COVID-19 – 31 подтвержденный случай заражения и шесть бессимптомных носителей. Все они связаны с оптовым рынком. Кроме того, случаи, имеющие отношение к рынку, также выявили в провинциях Хэбэй Чжэцзян . В больницах города находятся 137 человек с COVID-19, под медицинским наблюдением - 12 бессимптомных носителей вируса.

В городе вновь введены ограничительные меры профилактического характера, школы переведены на дистанционное обучение, закрыты культурно-развлекательные мероприятия, бассейны, спортзалы на цокольных этажах, запрещены спортивные соревнования, а также мероприятия с участием более 100 человек. Кварталы с высоким уровнем эпидемиологической угрозы закрыты на карантин.

Власти столицы не рекомендуют жителями покидать город, а в случае срочной необходимости они должны предоставить сертификат с отрицательным тестом на COVID-19.