Парад Победы в Петрозаводске пройдет 30 сентября

Отмечается, что проведение парада 24 июня в республике изначально не планировалось. Для проведения парада Победы Петрозаводске была выбрана другая историческая памятная дата - 30 сентября. Это День освобождения республики от фашистских захватчиков (30 сентября 1944 года).