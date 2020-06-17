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75 лет Великой Победы
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Парад Победы в Петрозаводске пройдет 30 сентября
Парад Победы в Петрозаводске пройдет 30 сентября, сообщает управление пресс-службы главы Карелии. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:03
75 лет великой победы
парад победы
петрозаводск
республика карелия
общество
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петрозаводск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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парад победы, петрозаводск, республика карелия, общество

Парад Победы в Петрозаводске пройдет 30 сентября

18:33 17.06.2020 (обновлено: 19:03 17.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкНабережная Онежского озера на закате дня в Петрозаводске
Набережная Онежского озера на закате дня в Петрозаводске
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Парад Победы в Петрозаводске пройдет 30 сентября, сообщает управление пресс-службы главы Карелии.
"Парад Победы в Петрозаводске пройдет 30 сентября. Он будет посвящен сразу трем знаменательным датам: 75-летию Великой Победы, 76-й годовщине освобождения республики от фашистских захватчиков и 100-летию Карелии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проведение парада 24 июня в республике изначально не планировалось. Для проведения парада Победы Петрозаводске была выбрана другая историческая памятная дата - 30 сентября. Это День освобождения республики от фашистских захватчиков (30 сентября 1944 года).
Традиционно парад состоится на площади Кирова. В нем планируется участие войск Петрозаводского территориального гарнизона и сотрудников силовых структур, а также участие военной техники из состава частей Западного военного округа.
Спасская башня Московского Кремля
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыПетрозаводскРеспублика КарелияОбщество
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