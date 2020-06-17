С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Парад Победы в Петрозаводске пройдет 30 сентября, сообщает управление пресс-службы главы Карелии.
"Парад Победы в Петрозаводске пройдет 30 сентября. Он будет посвящен сразу трем знаменательным датам: 75-летию Великой Победы, 76-й годовщине освобождения республики от фашистских захватчиков и 100-летию Карелии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проведение парада 24 июня в республике изначально не планировалось. Для проведения парада Победы Петрозаводске была выбрана другая историческая памятная дата - 30 сентября. Это День освобождения республики от фашистских захватчиков (30 сентября 1944 года).
Традиционно парад состоится на площади Кирова. В нем планируется участие войск Петрозаводского территориального гарнизона и сотрудников силовых структур, а также участие военной техники из состава частей Западного военного округа.