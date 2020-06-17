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Серебренников снимет мини-сериал о творчестве Тарковского
Режиссер Кирилл Серебренников снимет мини-сериал о жизни и творчестве Андрея Тарковского, проект находится в разработке, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:12
культура
кино и сериалы
новости культуры
андрей тарковский
кирилл серебренников
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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кино и сериалы, новости культуры, андрей тарковский, кирилл серебренников

Серебренников снимет мини-сериал о творчестве Тарковского

19:12 17.06.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАндрей Тарковский
Андрей Тарковский
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников снимет мини-сериал о жизни и творчестве Андрея Тарковского, проект находится в разработке, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинокомпании Hype Film в среду.
Ранее в сети появилась информация, что следующим проектом Серебренникова станет мини-сериал о жизни Тарковского.
"Подтверждаем, что новый проект Кирилла Серебренникова - мини-сериал о легендарном кинорежиссере Андрее Тарковском - сейчас находится в разработке в кинокомпании Hype Film. Продюсерами выступают Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря", - говорится в сообщении.
По словам Стюарта, творчество Тарковского оказало огромное влияние на развитие мирового кинематографа и продолжает быть источником бесконечного вдохновения для кинематографистов разных поколений.
"Для нас большая честь и удовольствие продолжить сотрудничество с Кириллом Серебренниковым, в новом совместном проекте он выступает в качестве режиссера и сценариста. Несомненно, Кирилл - обладатель уникального художественного видения, и вместе нам не терпится воплотить все идеи в жизнь", - рассказал он.
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КультураКино и сериалыНовости культурыАндрей ТарковскийКирилл Серебренников
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