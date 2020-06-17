https://ria.ru/20200617/1573083230.html
Серебренников снимет мини-сериал о творчестве Тарковского
Режиссер Кирилл Серебренников снимет мини-сериал о жизни и творчестве Андрея Тарковского, проект находится в разработке, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:12
2020-06-17T19:12
культура
кино и сериалы
новости культуры
андрей тарковский
кирилл серебренников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40849/12/408491239_0:696:1478:1527_1400x0_80_0_0_feaa9604a18b6750ed3a27f807056506.jpg
https://ria.ru/20191218/1562497226.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40849/12/408491239_0:696:1478:1527_1400x0_80_0_0_feaa9604a18b6750ed3a27f807056506.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40849/12/408491239_0:558:1478:1666_1400x0_80_0_0_746226496b4bf53f136d3fa6c2b9feb9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40849/12/408491239_0:373:1478:1850_1400x0_80_0_0_cb0d0039a47fd147bb8553f81d711484.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, андрей тарковский, кирилл серебренников
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников снимет мини-сериал о жизни и творчестве Андрея Тарковского, проект находится в разработке, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинокомпании Hype Film в среду.
Ранее в сети появилась информация, что следующим проектом Серебренникова станет мини-сериал о жизни Тарковского.
"Подтверждаем, что новый проект Кирилла Серебренникова - мини-сериал о легендарном кинорежиссере Андрее Тарковском - сейчас находится в разработке в кинокомпании Hype Film. Продюсерами выступают Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря", - говорится в сообщении.
По словам Стюарта, творчество Тарковского оказало огромное влияние на развитие мирового кинематографа и продолжает быть источником бесконечного вдохновения для кинематографистов разных поколений.
"Для нас большая честь и удовольствие продолжить сотрудничество с Кириллом Серебренниковым, в новом совместном проекте он выступает в качестве режиссера и сценариста. Несомненно, Кирилл - обладатель уникального художественного видения, и вместе нам не терпится воплотить все идеи в жизнь", - рассказал он.