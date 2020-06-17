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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573083218.html
В Великобритании число жертв коронавируса превысило 42 тысячи
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 184, общее число умерших достигло 42 153, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
великобритания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1400x0_80_0_0_1e7b5771d0c32a74af3cd774eb47b1dc.jpg
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, великобритания, в мире

В Великобритании число жертв коронавируса превысило 42 тысячи

18:34 17.06.2020
359
© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 17 июн - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 184, общее число умерших достигло 42 153, свидетельствуют данные минздрава страны.
Как дополняет ведомство, количество выявленных заболевших увеличилось на 1115, до 299 251.
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Днем ранее число умерших увеличилось на 233, заболевших - на 1279.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
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