В Греции резко выросло число новых случаев коронавируса за сутки

АФИНЫ, 17 июн – РИА Новости. В Греции за сутки выявлены 55 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3203 случая COVID-19, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения в среду.
Суточный рост заболевших оказался намного больше обычного за последние недели. В Греции последние три недели выявляли не более 20-25 заболевших в сутки. Накануне в муниципалитете Ясмос в районе Родопи на севере Греции в связи с серьезным риском распространения COVID-19 были введены ограничительные меры, в одном из поселений введен карантин и комендантский час. Ограничения действуют также в районе Ксанти на севере страны. В двух этих районах было большинство заболевших.
За сутки умерли два человека, количество скончавшихся выросло до 187 человек.
Национальная организация здравоохранения сообщила также, что в отделениях интенсивной терапии интубированы 11 человек. В связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны 117 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.