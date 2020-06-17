В Греции резко выросло число новых случаев коронавируса за сутки

Суточный рост заболевших оказался намного больше обычного за последние недели. В Греции последние три недели выявляли не более 20-25 заболевших в сутки. Накануне в муниципалитете Ясмос в районе Родопи на севере Греции в связи с серьезным риском распространения COVID-19 были введены ограничительные меры, в одном из поселений введен карантин и комендантский час. Ограничения действуют также в районе Ксанти на севере страны. В двух этих районах было большинство заболевших.