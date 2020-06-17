Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573083087.html
В Греции резко выросло число новых случаев коронавируса за сутки
В Греции за сутки выявлены 55 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3203 случая COVID-19, сообщила Национальная организация... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
греция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1400x0_80_0_0_847fa96e24480eeffba93baba569cadd.jpg
греция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1400x0_80_0_0_847fa96e24480eeffba93baba569cadd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_211:0:2942:2048_1400x0_80_0_0_c1af6486a1273295f4cd91c342bdabf1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_147:0:2195:2048_1400x0_80_0_0_2f9a3ffd7160accfa885bb8c45f4c9fc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, греция, в мире

В Греции резко выросло число новых случаев коронавируса за сутки

18:29 17.06.2020
1620
© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 17 июн – РИА Новости. В Греции за сутки выявлены 55 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3203 случая COVID-19, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения в среду.
Суточный рост заболевших оказался намного больше обычного за последние недели. В Греции последние три недели выявляли не более 20-25 заболевших в сутки. Накануне в муниципалитете Ясмос в районе Родопи на севере Греции в связи с серьезным риском распространения COVID-19 были введены ограничительные меры, в одном из поселений введен карантин и комендантский час. Ограничения действуют также в районе Ксанти на севере страны. В двух этих районах было большинство заболевших.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
За сутки умерли два человека, количество скончавшихся выросло до 187 человек.
Национальная организация здравоохранения сообщила также, что в отделениях интенсивной терапии интубированы 11 человек. В связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны 117 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000703
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГрецияВ мире
Рекомендуем
Лондон
В Великобритании число жертв коронавируса превысило 42 тысячи
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан приветствует своих сторонников в Праге, Чехия. 27 января 2018
Президент Чехии не приедет на парад Победы в Москву
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
Эксперт оценил сроки второго уровня реагирования на ЧС в Пекине
Московская область
В Подмосковье оценили ситуацию с распространением коронавируса
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Найден способ диагностики COVID-19 без тестов
Зарубежные страны. Испания. Салоу
В Испании большинство жителей отказались от поездки в отпуск в этом году
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Меркель призвали ответить на санкции США против "Северного потока — 2"
Ефремова засняли на перекуре на допросе. Стоп-кадр видео
Ефремова засняли на улице
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
В России возросла доля бессимптомных носителей коронавируса
Мужчина заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве
Цена бензина АИ-95 побила на бирже исторический рекорд
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Ученые раскрыли еще один механизм передачи коронавируса
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак назвал комфортную для России цену на нефть
Медицинские работники Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского перед отправкой в регионы РФ для борьбы с коронавирусом
Попова назвала сроки появления готовой к испытаниям вакцины от COVID-19
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в Пекине
Женщина на велосипеде на одной из улиц Тель-Авива
В Израиле за сутки выявили около 300 случаев заболевания коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
05:06В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
05:03В Южной Корее за сутки зафиксировали 59 случаев COVID-19
04:58Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров с вооружением
Лента новостейМолния