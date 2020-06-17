Цена бензина АИ-95 побила на бирже исторический рекорд

С начала дня цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей. Всего же с начала лета стоимость тонны этой марки бензина выросла более чем на девять процентов и достигла исторического максимума.
Также за сегодняшний день на 0,59 процента повысилась биржевая стоимость АИ-92: за тонну такого бензина теперь дают 49 809 рублей. Однако если сравнивать с началом месяца, бензин марки АИ-92 практически не изменился в цене.
По словам президента Независимого топливного союза Павла Баженова, котировки АИ-95 достигли абсолютного максимума.
"Ситуация на рынке начала накаляться еще с конца мая, мелкооптовые цены растут каждую неделю", — сказал он РБК.
Баженов добавил, что глобальной причиной роста является демпфирующий механизм. Среди прочих факторов, влияющих на цены, он назвал снижение биржевых нормативов и ограничение импорта.
Демпфирующий механизм
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Это налоговый инструмент, при котором если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены. В обратной ситуации, когда российские цены выше экспортных, нефтяники отдают государству часть сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
"Регуляторное вмешательство в очередной раз приводит к фантастической ситуации: падение цен на нефть приводит к росту цен на бензин", — объяснил он.
По прогнозу Баженова, рост цен на бирже вызовет подорожание топлива на АЗС.
Гендиректор "Аналитики товарных рынков" Михаил Турукалов, в свою очередь, отметил острую нехватку АИ-95 на бирже и в мелком опте. Эксперт считает, что именно это вызвало рост цены. По его мнению, независимые АЗС сейчас работают на пределе своих возможностей, но до 1 июля на заправках цены не изменятся.