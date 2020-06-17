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Цена бензина АИ-95 побила на бирже исторический рекорд
Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала месяца поднялась на десять процентов, до 56,7 тысячи рублей за тонну,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T21:29
михаил турукалов
спбмтсб
аи-92
василий баженов
аи-95
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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михаил турукалов, спбмтсб, аи-92, василий баженов, аи-95, экономика

Цена бензина АИ-95 побила на бирже исторический рекорд

18:27 17.06.2020 (обновлено: 21:29 17.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве
Мужчина заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала месяца поднялась на десять процентов, до 56,7 тысячи рублей за тонну, согласно данным площадки.
С начала дня цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей. Всего же с начала лета стоимость тонны этой марки бензина выросла более чем на девять процентов и достигла исторического максимума.
Также за сегодняшний день на 0,59 процента повысилась биржевая стоимость АИ-92: за тонну такого бензина теперь дают 49 809 рублей. Однако если сравнивать с началом месяца, бензин марки АИ-92 практически не изменился в цене.
По словам президента Независимого топливного союза Павла Баженова, котировки АИ-95 достигли абсолютного максимума.
Министр энергетики РФ Александр Новак
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Новак назвал комфортную для России цену на нефть
"Ситуация на рынке начала накаляться еще с конца мая, мелкооптовые цены растут каждую неделю", — сказал он РБК.
Баженов добавил, что глобальной причиной роста является демпфирующий механизм. Среди прочих факторов, влияющих на цены, он назвал снижение биржевых нормативов и ограничение импорта.
Демпфирующий механизм

Это налоговый инструмент, при котором если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены. В обратной ситуации, когда российские цены выше экспортных, нефтяники отдают государству часть сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

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"Регуляторное вмешательство в очередной раз приводит к фантастической ситуации: падение цен на нефть приводит к росту цен на бензин", — объяснил он.
По прогнозу Баженова, рост цен на бирже вызовет подорожание топлива на АЗС.
Гендиректор "Аналитики товарных рынков" Михаил Турукалов, в свою очередь, отметил острую нехватку АИ-95 на бирже и в мелком опте. Эксперт считает, что именно это вызвало рост цены. По его мнению, независимые АЗС сейчас работают на пределе своих возможностей, но до 1 июля на заправках цены не изменятся.
Нефтяной станок-качалка
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Михаил ТурукаловСПбМТСБАИ-92Василий БаженовАИ-95Экономика
Популярные комментарии
Наш бензин производится не из нефти. Это стало известно после падения цен на нефть и подорожания бензина.
17 июня, 18:35
sizif8
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Пора снова переходить на паровой двигатель
17 июня, 18:40
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