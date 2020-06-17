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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В российском посольстве в Армении откроют участок для голосования
Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ пройдет в Ереване в посольстве России, сообщили в диппредставительстве. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:27
голосование по поправкам в конституцию
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РИА Новости
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353
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гюмри, ереван, в мире

В российском посольстве в Армении откроют участок для голосования

18:27 17.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 июн – РИА Новости. Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ пройдет в Ереване в посольстве России, сообщили в диппредставительстве.
"Первого июля с 8.00 до 20.00 часов на территории посольства Российской Федерации в республике Армения… состоится голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook.
Нарезка напечатанных бюллетеней к голосованию по поправкам в Конституцию РФ на ОАО Подольская фабрика офсетной печати
16 июня, 12:49Голосование по поправкам в Конституцию
В ЦИК рассказали о подготовке регионов к голосованию по поправкам
В посольстве отметили, что для участия в голосовании приглашаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или временно находящиеся в Армении. При себе необходимо иметь паспорт.
"Во время голосования будут приняты необходимые меры по предупреждению рисков для здоровья граждан, обусловленных угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Посольство напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения рекомендованных комендатурой республики Армения мер индивидуальной защиты от заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
Работа ЦИК России в единый день голосования
Вчера, 16:05Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
В частности, в посольстве отметили, что необходимо носить маски, строго соблюдать социальную дистанцию, рекомендуется также пользоваться перчатками.
При входе на территорию посольства будет размещен пункт бесконтактного измерения температуры, добавили в диппредставительстве.
Посол России в Ереване Сергей Копыркин сообщил ранее, что во время всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ планируется открыть шесть участков. Как уточнили в посольстве РИА Новости, участки предусматривается открыть в Ереване, Гюмри и Мегри.
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Голосование по поправкам в КонституциюГюмриЕреванВ мире
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