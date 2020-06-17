https://ria.ru/20200617/1573082887.html
В российском посольстве в Армении откроют участок для голосования
Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ пройдет в Ереване в посольстве России, сообщили в диппредставительстве. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:27
2020-06-17T18:27
голосование по поправкам в конституцию
гюмри
ереван
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гюмри, ереван, в мире
ЕРЕВАН, 17 июн – РИА Новости.
Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ пройдет в Ереване
в посольстве России, сообщили в диппредставительстве.
"Первого июля с 8.00 до 20.00 часов на территории посольства Российской Федерации в республике Армения… состоится голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook
.
В посольстве отметили, что для участия в голосовании приглашаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или временно находящиеся в Армении. При себе необходимо иметь паспорт.
"Во время голосования будут приняты необходимые меры по предупреждению рисков для здоровья граждан, обусловленных угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Посольство напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения рекомендованных комендатурой республики Армения мер индивидуальной защиты от заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
В частности, в посольстве отметили, что необходимо носить маски, строго соблюдать социальную дистанцию, рекомендуется также пользоваться перчатками.
При входе на территорию посольства будет размещен пункт бесконтактного измерения температуры, добавили в диппредставительстве.
Посол России в Ереване Сергей Копыркин сообщил ранее, что во время всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ планируется открыть шесть участков. Как уточнили в посольстве РИА Новости, участки предусматривается открыть в Ереване, Гюмри
и Мегри.