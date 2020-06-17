В российском посольстве в Армении откроют участок для голосования

ЕРЕВАН, 17 июн – РИА Новости. Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ пройдет в Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ пройдет в Ереване в посольстве России, сообщили в диппредставительстве.

"Первого июля с 8.00 до 20.00 часов на территории посольства Российской Федерации в республике Армения… состоится голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook

В посольстве отметили, что для участия в голосовании приглашаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или временно находящиеся в Армении. При себе необходимо иметь паспорт.

"Во время голосования будут приняты необходимые меры по предупреждению рисков для здоровья граждан, обусловленных угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Посольство напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения рекомендованных комендатурой республики Армения мер индивидуальной защиты от заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

В частности, в посольстве отметили, что необходимо носить маски, строго соблюдать социальную дистанцию, рекомендуется также пользоваться перчатками.

При входе на территорию посольства будет размещен пункт бесконтактного измерения температуры, добавили в диппредставительстве.