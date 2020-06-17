В Карачаево-Черкесии завели дело об убийстве после исчезновения детей

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения двух малолетних детей в Карачаево-Черкесии, сообщается на сайте Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения двух малолетних детей в Карачаево-Черкесии, сообщается на сайте СК РФ.

Отмечается, что 16 июня в Зеленчукский межрайонный следственный отдел СУСК России по КЧР из муниципального отдела МВД России "Хабезский" поступило сообщение о безвестном исчезновении 6-летнего мальчика и его 13-летней сестры.

Следствием установлено, что 16 июня около в 12.00 мальчик и его сестра с разрешения матери ушли из дома – животноводческой фермы, расположенной в 3 километрах в северном направлении от аула Бесленей Хабезского района - в сторону реки Большой Зеленчук, чтобы поиграть, и не вернулись.

Сообщается, что в ходе осмотра поймы реки Большой Зеленчук на участке местности в 200 метрах от животноводческой фермы и в 100 метрах от берега реки обнаружены и изъяты детские игрушки, одеяло и детская безрукавка, находившиеся при пропавших детях.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека)", - говорится в сообщении.

Поисковые работы продолжаются силами поисково-спасательных отрядов МЧС России, сотрудников МВД России по КЧР, управления Росгвардии по республике и волонтеров поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в количестве более 450 человек. Также активное участие принимают добровольцы из числа жителей. Проводится обследование русла реки и прилегающей территории лесного массива с применением плавательных средств и специальной техники, добавляется в сообщении.