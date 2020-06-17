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В Карачаево-Черкесии завели дело об убийстве после исчезновения детей
Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения двух малолетних детей в Карачаево-Черкесии, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:25
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабезский район
краснодарский край
происшествия
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хабезский район
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабезский район, краснодарский край, происшествия

В Карачаево-Черкесии завели дело об убийстве после исчезновения детей

18:25 17.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения двух малолетних детей в Карачаево-Черкесии, сообщается на сайте СК РФ.
Отмечается, что 16 июня в Зеленчукский межрайонный следственный отдел СУСК России по КЧР из муниципального отдела МВД России "Хабезский" поступило сообщение о безвестном исчезновении 6-летнего мальчика и его 13-летней сестры.
Следствием установлено, что 16 июня около в 12.00 мальчик и его сестра с разрешения матери ушли из дома – животноводческой фермы, расположенной в 3 километрах в северном направлении от аула Бесленей Хабезского района - в сторону реки Большой Зеленчук, чтобы поиграть, и не вернулись.
Сообщается, что в ходе осмотра поймы реки Большой Зеленчук на участке местности в 200 метрах от животноводческой фермы и в 100 метрах от берега реки обнаружены и изъяты детские игрушки, одеяло и детская безрукавка, находившиеся при пропавших детях.
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"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека)", - говорится в сообщении.
Поисковые работы продолжаются силами поисково-спасательных отрядов МЧС России, сотрудников МВД России по КЧР, управления Росгвардии по республике и волонтеров поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в количестве более 450 человек. Также активное участие принимают добровольцы из числа жителей. Проводится обследование русла реки и прилегающей территории лесного массива с применением плавательных средств и специальной техники, добавляется в сообщении.
Кроме того, поисковые мероприятия организованы на территории Краснодарского края. Расследование уголовного дела продолжается.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Хабезский районКраснодарский крайПроисшествия
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