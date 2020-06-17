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ДНР ждет от Киева официальной позиции по Минским соглашениям
Самопровозглашенная Донецкая народная республика на минувшем заседании контактной группы по Донбассу потребовала от Киева предоставить до 19 июня официальную... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:23
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
мид днр
донецкая народная республика
борис грызлов
киев
украина
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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минские соглашения, ситуация в днр и лнр, мид днр, донецкая народная республика, борис грызлов, киев, украина, в мире

ДНР ждет от Киева официальной позиции по Минским соглашениям

18:20 17.06.2020 (обновлено: 18:23 17.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика на минувшем заседании контактной группы по Донбассу потребовала от Киева предоставить до 19 июня официальную позицию относительно Комплекса мер по урегулированию конфликта в регионе, сообщили в среду в пресс-службе МИД ДНР.
Ранее полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов сообщил, что на прошедшей 15 июня видеоконференции заместитель руководителя делегации Украины на переговорах заявил, что минский комплекс мер носит рекомендательный характер.
"Представители республик на прошедшем заседании потребовали от Киева до 19 июня дополнительно проработать официальную позицию в отношении статуса Комплекса мер и представить официальные предложения о пределах и возможностях применения Украиной Комплекса мер в качестве правовой основы для мирного политического урегулирования конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
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Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаБорис ГрызловКиевУкраинаВ мире
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