ДНР ждет от Киева официальной позиции по Минским соглашениям

"Представители республик на прошедшем заседании потребовали от Киева до 19 июня дополнительно проработать официальную позицию в отношении статуса Комплекса мер и представить официальные предложения о пределах и возможностях применения Украиной Комплекса мер в качестве правовой основы для мирного политического урегулирования конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.