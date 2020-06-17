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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200617/1573082369.html
Новак оценил шансы на восстановление спроса на нефть
Неопределенность со спросом на нефть сохраняется, в июне видны риски новых очагов COVID-19 и, соответственно, второй волны пандемии, нужно мониторить ситуацию,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
цены на нефть
весь мир
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, цены на нефть, весь мир, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика

Новак оценил шансы на восстановление спроса на нефть

18:19 17.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Неопределенность со спросом на нефть сохраняется, в июне видны риски новых очагов COVID-19 и, соответственно, второй волны пандемии, нужно мониторить ситуацию, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
"Что касается спроса, это важный фактор для восстановления рынка и баланса. При этом, конечно, в настоящее время много неопределенности на рынке относительно темпов восстановления спроса", - сказал Новак в интервью агентству Блумберг.
Министр энергетики РФ Александр Новак
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"Мы видели первые "зеленые ростки" в апреле, в мае ситуация в целом была достаточно благоприятной по темпам роста восстановления спроса. В июне ... есть риски новых очагов, соответственно, второй волны (коронавируса - ред.). Это все те факторы, которые мы должны мониторить и смотреть", - добавил он.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьВесь мирМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакЭкономика
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