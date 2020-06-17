https://ria.ru/20200617/1573082369.html
Новак оценил шансы на восстановление спроса на нефть
Неопределенность со спросом на нефть сохраняется, в июне видны риски новых очагов COVID-19 и, соответственно, второй волны пандемии, нужно мониторить ситуацию,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:19
2020-06-17T18:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
цены на нефть
весь мир
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
экономика
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https://ria.ru/20200617/1573081414.html
2
россия
весь мир
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155242/46/1552424641_0:304:3079:2036_1400x0_80_0_0_860b3bb9f4fb5c2508c3067bfcfca5f7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цены на нефть, весь мир, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика