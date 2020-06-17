Новак оценил шансы на восстановление спроса на нефть

"Мы видели первые "зеленые ростки" в апреле, в мае ситуация в целом была достаточно благоприятной по темпам роста восстановления спроса. В июне ... есть риски новых очагов, соответственно, второй волны (коронавируса - ред.). Это все те факторы, которые мы должны мониторить и смотреть", - добавил он.