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Суд оштрафовал ростовчанина, торговавшего поддельными пропусками
Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону назначил штраф в 30 тысяч рублей мужчине, торговавшему поддельными пропусками для проезда на работу во время... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:28
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ростовская область, ростов-на-дону, общество

Суд оштрафовал ростовчанина, торговавшего поддельными пропусками

18:13 17.06.2020 (обновлено: 19:28 17.06.2020)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн – РИА Новости. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону назначил штраф в 30 тысяч рублей мужчине, торговавшему поддельными пропусками для проезда на работу во время ограничений из-за коронавируса, сообщает прокуратура Ростовской области.
По данным правоохранителей, индивидуальный предприниматель Евгений Черников во время режима самоизоляции предоставил ложную информацию о роде деятельности и количестве работников и получил бланки разрешений, дающих право на проезд к месту работы в Ростове-на-Дону. Объявление о продаже девяти таких пропусков он разместил в интернете и одно из них успел продать.
Как установило следствие, объявление о продаже 19 таких пропусков он разместил в интернете и один из них успел продать за 9 тысяч рублей.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Подделка официального документа, представляющего права, в целях его использования и сбыт такого документа".
В суд обвиняемый ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа. "Судом ходатайство удовлетворено, уголовное дело прекращено и мужчина оштрафован на сумму 30 тысяч рублей", - говорится в информации.
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