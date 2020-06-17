https://ria.ru/20200617/1573082087.html
Суд оштрафовал ростовчанина, торговавшего поддельными пропусками
Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону назначил штраф в 30 тысяч рублей мужчине, торговавшему поддельными пропусками для проезда на работу во время... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:13
2020-06-17T19:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/82755/53/827555398_0:250:2756:1800_1400x0_80_0_0_847a333c2ed8af51fed9b82c34f67244.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн – РИА Новости.
Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону
назначил штраф в 30 тысяч рублей мужчине, торговавшему поддельными пропусками для проезда на работу во время ограничений из-за коронавируса
, сообщает прокуратура Ростовской области
.
По данным правоохранителей, индивидуальный предприниматель Евгений Черников во время режима самоизоляции предоставил ложную информацию о роде деятельности и количестве работников и получил бланки разрешений, дающих право на проезд к месту работы в Ростове-на-Дону. Объявление о продаже девяти таких пропусков он разместил в интернете и одно из них успел продать.
Как установило следствие, объявление о продаже 19 таких пропусков он разместил в интернете и один из них успел продать за 9 тысяч рублей.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Подделка официального документа, представляющего права, в целях его использования и сбыт такого документа".
В суд обвиняемый ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа. "Судом ходатайство удовлетворено, уголовное дело прекращено и мужчина оштрафован на сумму 30 тысяч рублей", - говорится в информации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.