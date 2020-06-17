Суд оштрафовал ростовчанина, торговавшего поддельными пропусками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн – РИА Новости. Пролетарский районный суд Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону назначил штраф в 30 тысяч рублей мужчине, торговавшему поддельными пропусками для проезда на работу во время ограничений из-за коронавируса , сообщает прокуратура Ростовской области

По данным правоохранителей, индивидуальный предприниматель Евгений Черников во время режима самоизоляции предоставил ложную информацию о роде деятельности и количестве работников и получил бланки разрешений, дающих право на проезд к месту работы в Ростове-на-Дону. Объявление о продаже девяти таких пропусков он разместил в интернете и одно из них успел продать.

Как установило следствие, объявление о продаже 19 таких пропусков он разместил в интернете и один из них успел продать за 9 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Подделка официального документа, представляющего права, в целях его использования и сбыт такого документа".

В суд обвиняемый ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа. "Судом ходатайство удовлетворено, уголовное дело прекращено и мужчина оштрафован на сумму 30 тысяч рублей", - говорится в информации.