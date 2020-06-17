https://ria.ru/20200617/1573082051.html
США ввели санкции против супруги и сестры Асада
США ввели санкции против 14 человек, в том числе супруги президента Сирии Башара Асада Асмы Асад и его сестры Бушры Асад, а также 21 организации, говорится в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:12
2020-06-17T18:12
война в сирии
асма асад
война в сирии
министерство финансов сша
башар асад
сирия
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
асма асад, война в сирии, министерство финансов сша, башар асад, сирия, сша, в мире