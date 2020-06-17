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Война в Сирии
https://ria.ru/20200617/1573082051.html
США ввели санкции против супруги и сестры Асада
США ввели санкции против 14 человек, в том числе супруги президента Сирии Башара Асада Асмы Асад и его сестры Бушры Асад, а также 21 организации, говорится в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:12
война в сирии
асма асад
война в сирии
министерство финансов сша
башар асад
сирия
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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асма асад, война в сирии, министерство финансов сша, башар асад, сирия, сша, в мире

США ввели санкции против супруги и сестры Асада

18:12 17.06.2020
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© AP Photo / Hassene DridiПрезидент Сирии Башар Асад с супругой Асмой Асад
Президент Сирии Башар Асад с супругой Асмой Асад
© AP Photo / Hassene Dridi
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. США ввели санкции против 14 человек, в том числе супруги президента Сирии Башара Асада Асмы Асад и его сестры Бушры Асад, а также 21 организации, говорится в сообщении на сайте минфина США.
В частности, в отношении части из них санкции вводятся "за несоблюдение, срыв и препятствование соблюдению режима прекращения огня или политического решения сирийского конфликта", а также "за значительную поддержку властей Сирии".
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
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Война в СирииАсма АсадВойна в СирииМинистерство финансов СШАБашар АсадСирияСШАВ мире
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