Минтранс разработал рекомендации для безопасной работы погранпереходов

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Минтранс России вместе с Минтранс России вместе с Роспотребнадзором разработал методические рекомендации для обеспечения безопасной работы пунктов пропуска через государственную границу в условиях неблагоприятной эпидобстановки и поэтапного снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса , следует из сообщения ведомства.

Отмечается, что рекомендации охватывают вопросы обеспечения санитарной безопасности лиц, пересекающих государственную границу, сотрудников контрольных органов, в помещениях и на объектах инфраструктуры автомобильных, железнодорожных, воздушных, морских, речных, озерных, пешеходных и смешанных пунктов пропуска, а также в местах пересечения границы.

Ведомство рекомендует проводить профилактическую дезинфекцию помещений и объектов инфраструктуры пунктов пропуска не менее двух раз в сутки в режиме ограничений, связанных с распространением инфекции, один раз в сутки в режиме повышенной готовности и раз в неделю – в штатном режиме.

Кроме этого, лицам, пересекающим госграницу Российской Федерации , рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в режиме ограничений и повышенной готовности, следует из карты мероприятий, но в штатном режиме эта мера не регламентируется. В таком же формате СИЗ следует использовать сотрудникам государственных контрольных органов и персоналу на пунктах пропуска. Должностным лицам рекомендуется также менять маски каждые два-три часа, перчатки – не реже раза в смену, обрабатывать руки антисептиком.

В режиме ограничений и в режиме повышенной готовности ведомства рекомендуют размещать антисептики в свободном доступе в залах ожидания, туалетах, на рабочих местах персонала пунктов пропуска, а также нанести социальную разметку у кабин паспортного контроля и мест для сидения и проводить термометрию личного состава и тех, кто пересекает границу, но только в режиме ограничений. Термометрия в режиме повышенной готовности проводится в инициативном порядке, следует из рекомендаций.